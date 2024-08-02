FAW прекращает российские продажи кроссовера Bestune T99

Как оказалась, российский офис FAW принял решение о завершении продаж текущего Bestune T99 еще некоторое время назад. Но флагманская модель не прощается с нашей страной окончательно — в следующем году на отечественный рынок выйдет обновленная версия кроссовера.

Редакция «Китайских автомобилей» обратила внимание на то, что в 2024 году продажи FAW Bestune T99 резко снизились. Если в июне-декабре 2023-го дилеры реализовали около 700 машин, то по итогам первой половины 2024-го — всего 205. А в июне — и вовсе 16.

С вопросом о том, с чем связано такое падение, наши коллеги обратились в представительство. И там им сообщили, что было принято решение прекратить продажи модели: Bestune T99 уже не поставляется из Китая, а автосалоны реализовывают остатки. Однако прощаться с ним рано — в 2025-м дилеры получат обновленные машины.

Напомним, что FAW Bestune T99 дебютировал в России в конце мая 2023 года. Пятиместный кроссовер (габариты — 4800х1915х1685 мм при колесной базе 2870 мм) предлагался в единственной модификации: с двухлитровым мотором на 218 сил, 6-ступенчатым «автоматом» Aisin и передним приводом. А просили за него — да и до сих пор просят — от 3 073 000 до 3 163 000 рублей.