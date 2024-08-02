В АВТОВАЗе объяснили, почему продажи LADA Vesta начали падать

Россияне стали реже покупать седаны и универсалы LADA Vesta в топовых комплектациях. На АВТОВАЗе объясняют это тем, что, во-первых, 85% самых дорогих машин этого семейства реализовывается в кредит. Тем временем ставки постоянно растут, автозаймы для многих становятся недоступными и как итог — продажи снижаются.
Во-вторых, по словам представителей АВТОВАЗа, виноваты китайские автопроизводители, которые, имея «богатый арсенал национальных льгот и преференций», сейчас контролируют порядка 90% отечественного рынка в финансовом выражении. Они продолжают выдавливать российских автостроителей в «наименее маржинальные сегменты автомобилей с минимальным оснащением».
Добавим, что седан LADA Vesta сегодня предлагается по цене от 1 239 900 рублей с учетом скидок по спецпредложениям, а универсал — от 1 643 900 целковых.