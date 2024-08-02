В АВТОВАЗе объяснили, почему продажи LADA Vesta начали падать

АВТОВАЗ опубликовал статистику продаж автомобилей LADA: согласно отчету, в июле дилеры реализовали на 5% меньше машин, чем в июне. В частности, снизился спрос на флагманское семейство Vesta. И тому, по словам представителей компании, есть сразу две причины, несвязанные с российским автогигантом.

Во всем виноваты китайцы и Центробанк

Россияне стали реже покупать седаны и универсалы LADA Vesta в топовых комплектациях. На АВТОВАЗе объясняют это тем, что, во-первых, 85% самых дорогих машин этого семейства реализовывается в кредит. Тем временем ставки постоянно растут, автозаймы для многих становятся недоступными и как итог — продажи снижаются.

Во-вторых, по словам представителей АВТОВАЗа, виноваты китайские автопроизводители, которые, имея «богатый арсенал национальных льгот и преференций», сейчас контролируют порядка 90% отечественного рынка в финансовом выражении. Они продолжают выдавливать российских автостроителей в «наименее маржинальные сегменты автомобилей с минимальным оснащением».

Добавим, что седан LADA Vesta сегодня предлагается по цене от 1 239 900 рублей с учетом скидок по спецпредложениям, а универсал — от 1 643 900 целковых.