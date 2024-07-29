Не тем хвалимся: почему российские автотехнологии так сильно отстают от мировых

Намедни руководитель всенародно обожаемой организации ЦОДД Михаил Кизлык порадовал российских водителей тем, что используемые в столице комплексы фотовидеофиксации — самые передовые в мире и могут фиксировать 64 вида нарушений ПДД. Портал «АвтоВзгляд» считает, что изобретательский пыл автомобильных начальников стоило хотя бы частично переключить на благое дело.

Как сообщило агентство АГН «Москва», глава Центра организации дорожного движения Михаил Кизлык с гордостью поведал телеканалу «Москва 24» об очередном достижении. Вероятно, подразумевается, что оно продиктовано высочайшей степенью заботы его замечательнейшей конторы о благе московских автовладельцев.

ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ

— На текущий момент комплексы фотовидеофиксации являются самыми лучшими и передовыми не только на территории Российской Федерации, но и в мире. На текущий момент камеры фотовидеофиксации фиксируют в Москве 64 различных вида нарушения. Из последних таких нововведений, которые были добавлены для фиксации — это езда водителей и пассажира не пристегнутыми, это езда на мотоцикле без мотошлема. Мы считаем, что все эти виды нарушений, которые фиксируют камеры фотовидеофиксации, позволяют максимально эффективно влиять на безопасность, — цитирует агентство г-на Кизлыка.

Затрагивать этические мотивы о допустимости тотального контроля за каждым телодвижением граждан мы тут не будем. Точно так же не будем подвергать сомнению значение восхваляемых девайсов на ниве сохранения жизни и здоровья всех участников дорожного движения. Но складывается впечатление, что задача по наведению порядка на дорогах и тротуарах для камер — только сопутствующая. Как в случае с платными дорогами и парковками, главная цель — получать бабло. Быстро и в больших количествах. Только представьте себе: сумма штрафов, наложенных с помощью камер в России за 2023 год, составила почти 141 млрд. рублей.

Фото: globallookpress.com

Тут хочется заметить следующее: «Капусточка, конечно, дело хорошее, но в доме нужно держать и мясные закуски». В конце концов, желание организовать неоскудевающий поток живых денег в закрома Родины и в карманы аффилированных фирм по-человечески понятно и вполне законно. Однако беззастенчивый грабеж населения ради пополнения бюджета должен компенсироваться заботой того же самого бюджета о будущем страны — в частности, долгосрочными инвестициями в те сферы, где у нас наблюдается явный швах. То есть, необходимо соблюдать некий баланс между «дай» и «на». И тут совершенно неважно, что речь идет, вроде как, о не слишком тесно связанных между собой областях экономики.

А ХЕРЕСУ НЕТ

Как только начинается разговор о серьезных инвестиционных проектах, направленных на обеспечение технологической и производственной независимости России, то энтузиазм властей и бизнесменов чудесным образом испаряется.

— А у вас чего — только музыка?

— Почему «только музыка»? Бефстроганов есть, пирожное. Вымя... Опять подступила тошнота.

— А херес?

— А хересу нет.

— Интересно. Вымя есть, а хересу нет!

Проблему отсутствия хереса весьма наглядно продемонстрировала «Газета.Ru», сообщившая, что российский автопроизводитель АВТОВАЗ не планирует разрабатывать собственную автоматическую коробку передач, разговоры о необходимости которой идут вот уже несколько десятилетий. Издание цитирует директора проекта LADA Vesta Олега Груненкова: «У нас, во-первых, нет такой серьезной школы разработки автоматических трансмиссий. Правильное решение с точки зрения и сроков, и экономики, и вопросов, связанных со своевременным предложением комплектаций, это все-таки покупать».

Фото: globallookpress.com

Почему-то руководство АВТОВАЗа не заявляет громогласно, подобно г-ну Кизлыку, что наши технологии — самые лучшие и передовые в мире? Более того, становится понятно, на каком месте у наших автодельцов стоит столь активно продвигаемая руководством страны локализация при том, что набивание карманов явно занимает первое место. Поэтому Vesta оснащается китайским клиноременным вариатором WanLiYang CVT18: специально для LADA китайцами была создана оригинальная программа управления и новые крепления.

По-прежнему до боли отечественные автомобили комплектуются импортными системами ABS и ESP. Только если раньше это были изделия фирмы Bosch, то сейчас — китайских производителей. Их также выпускает электромеханический завод «Пегас» в Костроме, принадлежащий НПП «Итэлма»? Да, действительно. Но ключевые компоненты завод все равно получает из Китая.

Песня старая: получать деньги, особенно на ровном месте, готовы все. Однако вкладывать средства — это уж увольте. Лучше купить готовое. К чему приводит такая политика, мы, казалось бы, поняли в 2022 году. Оказывается, поняли, да не все. Поэтому и хвастаемся достижениями не совсем там, где следовало бы.