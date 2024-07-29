Не тем хвалимся: почему российские автотехнологии так сильно отстают от мировых

Как сообщило агентство АГН «Москва», глава Центра организации дорожного движения Михаил Кизлык с гордостью поведал телеканалу «Москва 24» об очередном достижении. Вероятно, подразумевается, что оно продиктовано высочайшей степенью заботы его замечательнейшей конторы о благе московских автовладельцев.
ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ
— На текущий момент комплексы фотовидеофиксации являются самыми лучшими и передовыми не только на территории Российской Федерации, но и в мире. На текущий момент камеры фотовидеофиксации фиксируют в Москве 64 различных вида нарушения. Из последних таких нововведений, которые были добавлены для фиксации — это езда водителей и пассажира не пристегнутыми, это езда на мотоцикле без мотошлема. Мы считаем, что все эти виды нарушений, которые фиксируют камеры фотовидеофиксации, позволяют максимально эффективно влиять на безопасность, — цитирует агентство г-на Кизлыка.
Затрагивать этические мотивы о допустимости тотального контроля за каждым телодвижением граждан мы тут не будем. Точно так же не будем подвергать сомнению значение восхваляемых девайсов на ниве сохранения жизни и здоровья всех участников дорожного движения. Но складывается впечатление, что задача по наведению порядка на дорогах и тротуарах для камер — только сопутствующая. Как в случае с платными дорогами и парковками, главная цель — получать бабло. Быстро и в больших количествах. Только представьте себе: сумма штрафов, наложенных с помощью камер в России за 2023 год, составила почти 141 млрд. рублей.
Тут хочется заметить следующее: «Капусточка, конечно, дело хорошее, но в доме нужно держать и мясные закуски». В конце концов, желание организовать неоскудевающий поток живых денег в закрома Родины и в карманы аффилированных фирм по-человечески понятно и вполне законно. Однако беззастенчивый грабеж населения ради пополнения бюджета должен компенсироваться заботой того же самого бюджета о будущем страны — в частности, долгосрочными инвестициями в те сферы, где у нас наблюдается явный швах. То есть, необходимо соблюдать некий баланс между «дай» и «на». И тут совершенно неважно, что речь идет, вроде как, о не слишком тесно связанных между собой областях экономики.
А ХЕРЕСУ НЕТ
Как только начинается разговор о серьезных инвестиционных проектах, направленных на обеспечение технологической и производственной независимости России, то энтузиазм властей и бизнесменов чудесным образом испаряется.
— А у вас чего — только музыка?
— Почему «только музыка»? Бефстроганов есть, пирожное. Вымя... Опять подступила тошнота.
— А херес?
— А хересу нет.
— Интересно. Вымя есть, а хересу нет!
Проблему отсутствия хереса весьма наглядно продемонстрировала «Газета.Ru», сообщившая, что российский автопроизводитель АВТОВАЗ не планирует разрабатывать собственную автоматическую коробку передач, разговоры о необходимости которой идут вот уже несколько десятилетий. Издание цитирует директора проекта LADA Vesta Олега Груненкова: «У нас, во-первых, нет такой серьезной школы разработки автоматических трансмиссий. Правильное решение с точки зрения и сроков, и экономики, и вопросов, связанных со своевременным предложением комплектаций, это все-таки покупать».
Почему-то руководство АВТОВАЗа не заявляет громогласно, подобно г-ну Кизлыку, что наши технологии — самые лучшие и передовые в мире? Более того, становится понятно, на каком месте у наших автодельцов стоит столь активно продвигаемая руководством страны локализация при том, что набивание карманов явно занимает первое место. Поэтому Vesta оснащается китайским клиноременным вариатором WanLiYang CVT18: специально для LADA китайцами была создана оригинальная программа управления и новые крепления.
По-прежнему до боли отечественные автомобили комплектуются импортными системами ABS и ESP. Только если раньше это были изделия фирмы Bosch, то сейчас — китайских производителей. Их также выпускает электромеханический завод «Пегас» в Костроме, принадлежащий НПП «Итэлма»? Да, действительно. Но ключевые компоненты завод все равно получает из Китая.
Песня старая: получать деньги, особенно на ровном месте, готовы все. Однако вкладывать средства — это уж увольте. Лучше купить готовое. К чему приводит такая политика, мы, казалось бы, поняли в 2022 году. Оказывается, поняли, да не все. Поэтому и хвастаемся достижениями не совсем там, где следовало бы.