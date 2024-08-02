В России появился бюджетный кроссовер Chevrolet Trax

Сначала компания Chevrolet открыла продажи кроссовера Seeker в Китае, потом, переименовав его в Trax, вывела модель и на американский рынок. Теперь же бюджетный по нынешним меркам автомобиль доступен в России. Правда, разумеется, лишь «всерую».

Объявление о продаже Chevrolet Trax в нашей стране обнаружила «Российская газета». Кроссовер предлагается по цене в 2,2 млн. рублей. Но есть нюанс: кузов автомобиля, о чем честно предупреждает продавец, получил мелкие повреждения при транспортировке. Быть может, без них машина стоила бы дороже.

По своим габаритам Chevrolet Trax сопоставим с такими моделями, как, например, Chery Tiggo 7 Pro Max. Его длина — 4537 мм при колесной базе в 2700 мм. Оснащается модель, ориентированная на североамериканский рынок, 1,2-литровым турбомотором и «автоматом». Привод — безальтернативно передний. В Китае, к слову, у Seeker 184-сильный движок на 1,5 литра и вариатор.

Что касается опций, то предложенный к покупке Trax располагает аналоговой приборной панелью (в отличие, опять же, от китайской версии, где она цифровая), простой системой кондиционирования, мультифункциональным рулевым колесом и круиз-контролем. Салон автомобиля тканевый.