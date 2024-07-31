Стальной «кирпич»: как даже бюджетное авто из Китая может стать грудой металла

За последние два года мощный поток принес в Россию много разных китайских автомобилей. Однако некоторые компании из Поднебесной могут оказаться не готовы оказывать полноценную послепродажную поддержку сбытой продукции. А это может обернуться серьезной проблемой для российского покупателя. Подробности — в материале портала «АвтоВзгляд».

Почему, покупая новую машину, важно обращать внимание не только на модель, но и на марку

Российско-китайское торговое сотрудничество развивается бурными темпами, отметили участники Chinese Motor Show 2024. В рамках прошедшего 27-28 июля в Москве мероприятия были презентованы новые автомобили разных брендов из Китая — как уже широко представленных в России, так и тех, что только начали искать в нашей стране своего платежеспособного клиента.

В ходе шоу было особо отмечено, что Китай стал важным поставщиком машин в Россию, а Россия — главным направлением экспорта китайских автомобилей. Сейчас в нашу страну поставляется более 100 гражданских моделей из КНР. Импорт из Поднебесной в 2023 году увеличился более чем на 300% в сравнении с 2022-м, что составляет около одной пятой от всего китайского экспорта в Россию.

Более того, как указал в ходе Chinese Motor Show президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин, столь колоссального присутствия автомобильных брендов одного государства — 60 с лишним — в истории России не было еще никогда. До 2022 года на отечественном рынке насчитывалось всего около 60 марок, представляющих разные страны.

Фото: Global Look Press

Среди сегодняшнего многообразия иногда сложно понять, какие варианты лучше. Однако ясно, что сегодня в России преимущество у тех компаний, которые пришли задолго до производителей, заинтересовавшихся нашей страной в 2022-2023 годах. Лидеры успели потратить много сил на создание сети продаж и обслуживания в предыдущие годы. «Это не секрет, мы знаем этих лидеров. Это Geely, Chery, Haval и ряд их суббрендов», — отметил эксперт.

Он особо подчеркнул, что порядок перечисления конкретных компаний в данном случае не важен и не указывает на некую разницу в значимости между ними. Но у всей тройки есть определенные преимущества, которые они обеспечили сами, отметил Подщеколдин. У них есть история продаж и эксплуатации в России. А масштабы реализованных объемов по 2023 году указывают на большие возможности инвестировать в нашей стране в маркетинг, развитие сети складов, а также своевременную поставку запчастей и обучение специалистов.

Однако есть и другие китайские бренды, которые, по оценке Подщеколдина, продают в России немного — не более 10 тысяч машин. Таких компаний на отечественном рынке сейчас, увы, большинство. А это значит, что часть из них, поработав в нашей стране, скорее всего, уйдет, указал глава РОАД. Но каким образом после их ухода наши покупатели, который приобрели автомобили соответствующих марок, будут обслуживать свои машины? Где и в какие сроки они смогут приобретать запчасти? Как российскому автовладелецу доверять малоизвестным брендам?

Фото: Global Look Press

Дать конкретные ответы на эти вопросы пока, увы, невозможно. На нашем рынке, как заметил Подщеколдин, нужны ответственные производители, готовые обеспечивать поставку запчастей и русификацию всего автомобиля, предоставлять понятные каталоги запчастей, обучать обслуживающий персонал и т.д. Глава РОАД заверил, что сейчас в этом направлении ведется активная работа с федеральным правительством для внедрения эффективных мер с акцентом на углубление локализации производства китайских машин в России, развитие компонентной базы и ее верификации.

При этом россияне покупают сейчас преимущественно те автомобили, что «зашли в рынок», либо выглядят дороже, чем стоят, заметил генеральный директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. В основном это машины не дороже 3,5 миллионов, то есть ниже средневзвешенной цены. Но есть и аудитория, которой интересны автомобили за 6-10 млн. рублей и даже больше. Выбор на российском рынке сейчас огромный: около 360 моделей, помимо тех, которые ввозятся по параллельному импорту.

Что касается длительности эксплуатации конкретных китайских автомобилей «до первой поломки», то, как отметил Целиков, она зависит от бренда. Однако модельный ряд в российских салонах за четыре-пять лет существенно изменился. А чтобы накопить статистику отказов и неисправностей, должно пройти время, констатировал эксперт.