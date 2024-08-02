Mitsubishi показала, как будет выглядеть обновленный Outlander

Mitsubishi Outlander пользовался в свое время большой любовью у российских покупателей. После событий двухлетней давности «официальные» поставки этой модели в нашу страну прекратились, однако продолжаются «серые». Вероятнее всего, они «принесут» на отечественный рынок и обновленный кроссовер.

Mitsubishi Outlander четвертого поколения дебютировал в 2021-м — пришла пора планового рестайлинга. И к нему японцы уже готовятся: презентовать посвежевшую модель должны осенью. Пока же автостроитель интригует потенциальных покупателей тизерными изображениями.

Назвать информативной фотографию экстерьера сложно: на первый взгляд, оптика, а видно на снимке только ее, не изменилась. Может, лишь немного скорректировали рисунок. Другое дело — интерьер. Посвежевший Outlander обзаведется иным, более крупным дисплеем мультимедиа — с острыми углами, меньшим количеством клавиш и только одной «крутилкой».

Никакой информации о технических изменениях при этом нет. Не исключено, что японцы модернизируют силовой агрегат или скорректируют настройки подвески и рулевого. Но пока нам остается лишь гадать.

Добавим, что сегодня на «сером» рынке новых автомобилей представлено довольно много Mitsubishi Outlander. Приобрести кроссовер четвертого поколения можно по цене от 4,3 до 6 млн. рублей — в зависимости от комплектации, региона и щедрости конкретного дилера.