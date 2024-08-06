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Новые автомобили продолжают дешеветь, но весьма незначительно

Ценники в автосалонах не радуют

За семь минувших месяцев в России было продано 855 561 новых автомобилей, что на 72% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом, что любопытно, машины дешевеют! Не так сильно, как всем нам хотелось бы, но тем не менее.

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Автор
Снежана Синцова

Изображение Новые автомобили продолжают дешеветь, но весьма незначительно

Так, средняя стоимость новой легковушки в июле составила 3,57 млн. рублей: на 1% меньше, чем месяцем раньше. А по сравнению с июлем 2023-го так и вовсе случился «ценопад»: прайсы упали на целых 6%.

Больше всего, согласно исследованию сервиса «Авто.ру Оценка», «просели» электрические кроссоверы Hongqi E-HS9 (на 8%) и Volkswagen ID.6 (на 6,4%). Правда, в абсолютных цифрах все это «зеленое» великолепие выглядит не так вкусно — 9,2 и 5,3 млн. соответственно. За ними следуют Zeekr 001 (6,8 млн.), Exeed RX (5,2 млн.) и Exeed LX (3,2 млн.).

А вот на вторичном рынке ситуация несколько иная: средняя стоимость подержанных авто возрастом до 15 лет уже несколько месяцев остается неизменной — 2,1 млн. «деревянных». Годом ранее бэушки обходились покупателям на 10% дешевле.

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