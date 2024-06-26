Zeekr, Avatr, кто следующий: китайцы «перекрывают кислород» российским дилерам

Какая-то пока необъяснимая, но явная трансформация происходит во взглядах китайских автокомпаний на российский рынок. Похоже, что дело тут даже не в боязни пресловутых вторичных санкций: им перестал нравиться серый импорт их продукции в Россию.

Впервые пристальное внимание публики к происходящему по ту сторону российско-китайской границы привлекло сообщение основателя автомобильного маркетплейса CarClick Сергея Пиголкина порталу «АвтоВзгляд». Он рассказал на днях, что представители бренда Zeekr предупредили своих китайских дилеров: программное обеспечение машин марки, перепроданных в Россию после 1 июля 2024 года, будет заблокировано.

То есть такая машина, образно говоря, превратится в очень дорогой «кирпич». Дело в том, что Zeekr официально в РФ свои транспортные средства не поставляет. Будущий российский владелец машины этого производителя обычно заказывает ее у копании-посредника, которая выкупает ее у китайского дилера. Либо продает ему заранее самостоятельно приобретенный в Поднебесной экземпляр. И вроде как с 1 июля эта «лавочка» будет прикрыта. Новость наделала много шума в отечественном автомобильном сообществе.

Многие комментаторы сошлись на том, что раз Zeekr контролируется компанией Geely, успешно торгующей своими машинами у нас, то фактический запрет поставок «зикров» к нам — вроде как фейк и неправда. Что-ж: до 1 июля осталось ждать не очень долго: поживем — увидим...

Но теперь сотрудники портала «АвтоВзгляд» по своим каналам выяснили, что и китайские дилеры другой неофициально поставляемой в Россию китайской премиально марки — Avatr (детище Changan) — тоже на словах предупредили своих российских контрагентов: мол, с 1 июля — все, «серые» машины тоже будут блокироваться.

Фото Avatr

Официальных документов, железно подтверждающих правдивость этой информации, никто из них не предоставляет. Однако не доверять этим источникам у нас оснований пока не было.

Таким образом, мы наблюдаем любопытную тенденцию «закручивания гаек» неофициальным поставщикам китайских премиальных ТС в Россию. В этой связи не удивимся, если вскоре услышим, например, что и LI Auto тоже решил «окирпичить» поставляемые в нашу страну LiXiang...

Если дальнейшие перспективы «серых» Zeekr и Avatr на отечественном рынке и правда таковы, как мы описали выше — что это означает? Объяснений тут может быть несколько. Причем совершенно противоположных толков. Например, материнские структуры Zeekr и Avatr сворачивают даже неофициальную активность у нас, опасаясь тех самых вторичных санкций США, угрожающих их бизнесу вне территории РФ.

Либо наоборот, оба бренда планируют в скором времени начать официальные продажи на российском авторынке. И конкуренция в виде «серых» поставщиков им тут совершенно не нужна.

Третья версия гласит, что сообщения о блокировках машин с 1 июля и правда не соответствует действительности, а ее вброс в информационное поле преследует цель «взбодрить» продажи, «просевшие» во время сезона отпусков.

Как бы оно на самом деле ни было, а ждать ответов на витающие в воздухе вопросы о судьбах Zeekr и Avatr в России осталось, как уже говорилось выше, недолго. Меньше чем через неделю все должно проясниться.