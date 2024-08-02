Подешевеют ли новые машины в РФ благодаря развитию производства в Таджикистане

Таджикистан хочет наладить производство электрокаров «родом» из КНР. Насколько это возможно — отдельный вопрос. Ясно другое: китайский автопром всерьез нацелился на Центральную Азию. Но может ли он, в свою очередь, из этого региона развернуть новое «наступление» на Россию? И будет ли оно столь масштабным, чтобы ощутимо повлиять на ценник на отечественном рынке? Об этом — в материале портала «АвтоВзгляд».

Может ли экспансия китайского автопрома в регионе привести к снижению цен в России

Власти Таджикистана декларируют намерение наладить собственное производство электромобилей, причем «в ближайшее время». Министр промышленности и новых технологий Шерали Кабир заявил, что сейчас идут переговоры с тремя китайскими компаниями — которые он, впрочем, не назвал — о передаче Душанбе необходимых технологий.

В качестве аргумента в пользу проекта чиновник сослался на экономические тяготы Таджикистана: республика вынуждена импортировать горюче-смазочные материалы на сумму свыше 1,5 млрд. долларов ежегодно. Амбициозные планы таджикских властей подкрепляются их ставкой на успешную работу в Горно-Бадахшанской автономной области горно-обогатительного комбината на базе месторождения лития — критически важного сырья в производстве аккумуляторов для электромобилей. Предприятие, как ожидается, будет запущено в конце года.

Заметим: в январе в соседнем Узбекистане открыла свой завод по производству электромобилей и «гибридов» китайская BYD. Мощность — 50 тыс. единиц ежегодно. И это только начало, заверил узбекский президент Шавкат Мирзиеев: Ташкент рассчитывает на рост показателя до 300 тыс. машин, предполагая, в том числе, экспорт.

Фото: globallookpress.com

Председатель Русско-Азиатского делового совета (РАДС), основатель проекта «Поворот на Восток» Максим Кузнецов замечает, что компании из КНР крайне редко локализуют значимую часть производственного цикла за пределами своей страны. Но Китай — мировой лидер по переработке лития, который преимущественно импортирует. Это позволяет сохранять лидерство в изготовлении литий-ионных аккумуляторов и контролировать всю производственную цепочку электромобилей. Поэтому интерес предприятий из КНР в Таджикистане, скорее всего, будет ограничен добычей или приобретением лития с целью его дальнейшей переработки на уже существующих предприятиях Китая.

Таджикистан интересен для китайцев прежде всего как обладатель больших запасов лития, согласны в пресс-службе ГК «Автодом». Другое дело — Узбекистан, где уже открыто производство BYD, даже если оно и «отверточное».

Аналогичного мнения придерживается генеральный директор компании «Рустрансчина» Александр Стрельников. «Отверточная» сборка позволяет снизить затраты и риски, а также быстро выйти на региональный рынок. Просто надо понять, каких масштабов достигнет это производство в Центральной Азии в обозримом будущем.

Фото: globallookpress.com

Более того, эксперт допускает, что и в Таджикистане все же может появиться китайская сборка «электричек». Помимо BYD, уже открывшей завод в Узбекистане, такими инвесторами могут стать его конкуренты — SAIC Motor и Geely, полагает Стрельников. Все компании входят в число крупнейших в КНР производителей электромобилей и могут интересоваться экспансией в Центральную Азию.

Таким образом, нельзя до конца исключать, что амбиции властей Таджикистана приведут к появлению в республике производства электромобилей китайского происхождения. Но и в случае, если интерес компаний из КНР будет ограничиваться залежами лития в Горном Бадахшане, за этим могут стоять планы грандиозного роста производства «электричек» в других республиках Центральной Азии, пусть и «отверточного».

Если же запущенный считанные месяцы назад завод BYD в соседнем с Таджикистаном Узбекистане в самом деле нарастит выпуск с 50 до 300 тыс. единиц, то сомнительно, что такое количество электрокаров и «гибридов» можно будет без труда сбыть в Центральной Азии. А их избыток в регионе вполне может обернуться новой китайской экспансией в Россию. Очевидно, что распродать эти авто будет возможно только на демпинговых условиях. Китайские поставщики, учитывая практику, умеют это делать. Так что снижение в России цен на «электрички» и гибриды в обозримом будущем вполне реально. Другое дело — когда и на сколько.