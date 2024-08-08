Да и наплевать: опрос показал, как россияне относятся к повышению утильсбора

В середине июля прогремела новость о том, что уже в октябре российские власти снова повысят ставки утилизационного сбора, что неизбежно скажется на стоимости новых автомобилей. Впрочем, как показал опрос, проведенный редакциями «АвтоВзгляда» и Quto.ru, далеко не все отечественные водители сильно переживают по этому поводу.

В общей сложности в опросе порталов «АвтоВзгляд» и Quto.ru приняли участие 2258 человек. И большинство, а именно 1424 респондента, ответило, что, несмотря на грядущее повышение ультисбора, покупать сейчас новый автомобиль не планирует.

Любопытным оказалось и то, что многие даже не слышали о запланированном увеличении ставок. Этот вариант ответа стал вторым по популярности, набрав 422 голоса. Еще 228 человек признались, что уже приступили к поискам подходящей машины у дилеров. А остальные 184 — что автосалоны еще не обзванивают, но о покупке нового авто, пока утильсбор не «потяжелел», всерьез думают.

Напомним, что проект постановления правительства об увеличении ставок утильсбора опубликовали в середине июля. Если его в итоге примут, то ставки уже с 1 октября увеличатся на 70-85% в зависимости от мощности двигателя автомобиля. Следовательно, ощутимо подорожают и сами машины. За повышение утильсбора активно выступает АВТОВАЗ, которому сложно конкурировать с демпингующими китайцами. Против — дилеры и ряд депутатов.