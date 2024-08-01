Почему россияне продолжают брать автокредиты, несмотря на их высокую стоимость

Рекордное количество автомобильных кредитов было выдано в России в январе — июне 2024-го: 799,8 тыс., что на 97% больше показателя первых шести месяцев предыдущего года. Вырос в первом полугодии и объем выданных автозаймов: до 1,14 трлн. рублей с 532,6 млрд. рублей за аналогичный период 2023-го. Об этом сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил рекордные показатели в первую очередь ожиданиями роста банковских ставок в дальнейшем. И действительно: многие эксперты предполагают, что к декабрю они еще увеличатся. А вместе с ним, как ожидается, вырастет ультисбор, из-за чего ощутимо подорожают и сами автомобили. Но только этим ли фактором вызван ажиотаж?
Надо признать, что реальная стоимость кредитов, довольно высокая сейчас, уже в начале года была весьма внушительной. Но не стоит забывать, что в России действуют льготные госпрограммы, которые также оказывают влияние на рынок кредитования. Глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев уверен, что интенсивная выдача автозаймов обусловлена во многом именно ими.
По словам эксперта, в рамках программ льготного автокредитования деньги на приобретение новых легковых машин зачастую выдавались не по ставкам российских банков, привязанных к учетной ставке ЦБ, а на гораздо более щадящих условиях. Но и это еще не все. Важно помнить про политику китайских компаний, настаивает Канаев. Они ради конкуренции с отечественными производителями — АВТОВАЗом, УАЗом, «Москвичом» — откровенно демпингуют. В их арсенале — щедрые «рассрочки», то есть попросту скрытые кредиты, которые, как предполагает Канаев, тоже учтены в статистике НБКИ.
Чего ждать рынку автомобильного кредитования дальше? Китайские компании, вероятнее всего, продолжат завлекать покупателей особыми условиями по автозаймам: им важно предотвратить затоваривание складов, а предпосылки (особенно учитывая грядущее повышение ставок утильсбора) к тому есть. Что же касается льготных госпрограмм, то они внесут свой вклад во второй половине года едва ли. Бюджет на субсидирование покупок бензиновых автомобилей давно исчерпан — на сегодняшний день скидки предусмотрены только на «электрички». А «зеленые» машины, подпадающие под программу («Москвич 3е» и пара моделей Evolute), особым спросом у сограждан не пользуются.
Стоит ли сегодня брать автокредит? Решение, конечно, каждый принимает, исходя из своих финансовых возможностей. Но тем, кто сомневается, подумывая о том, чтобы отложить покупку автомобиля на несколько месяцев в ожидании лучших условий, важно понимать: вероятность того, что автозаймы в обозримом будущем станут доступнее, невелика. К тому же, повторимся, осенью власти поднимут ставки утильсбора — цены на новые машины станут еще выше.