Почему россияне продолжают брать автокредиты, несмотря на их высокую стоимость

Нового рекорда достигло количество автозаймов, выданных в России за первое полугодие. Их число увеличилось практически вдвое, почти до 800 тысяч. В чем причина столь бурного роста, учитывая, что банковские кредиты в нашей стране сегодня сложно назвать дешевыми, разобрался портал «АвтоВзгляд».

Рекордное количество автомобильных кредитов было выдано в России в январе — июне 2024-го: 799,8 тыс., что на 97% больше показателя первых шести месяцев предыдущего года. Вырос в первом полугодии и объем выданных автозаймов: до 1,14 трлн. рублей с 532,6 млрд. рублей за аналогичный период 2023-го. Об этом сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил рекордные показатели в первую очередь ожиданиями роста банковских ставок в дальнейшем. И действительно: многие эксперты предполагают, что к декабрю они еще увеличатся. А вместе с ним, как ожидается, вырастет ультисбор, из-за чего ощутимо подорожают и сами автомобили. Но только этим ли фактором вызван ажиотаж?

Надо признать, что реальная стоимость кредитов, довольно высокая сейчас, уже в начале года была весьма внушительной. Но не стоит забывать, что в России действуют льготные госпрограммы, которые также оказывают влияние на рынок кредитования. Глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев уверен, что интенсивная выдача автозаймов обусловлена во многом именно ими.

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По словам эксперта, в рамках программ льготного автокредитования деньги на приобретение новых легковых машин зачастую выдавались не по ставкам российских банков, привязанных к учетной ставке ЦБ, а на гораздо более щадящих условиях. Но и это еще не все. Важно помнить про политику китайских компаний, настаивает Канаев. Они ради конкуренции с отечественными производителями — АВТОВАЗом, УАЗом, «Москвичом» — откровенно демпингуют. В их арсенале — щедрые «рассрочки», то есть попросту скрытые кредиты, которые, как предполагает Канаев, тоже учтены в статистике НБКИ.

Чего ждать рынку автомобильного кредитования дальше? Китайские компании, вероятнее всего, продолжат завлекать покупателей особыми условиями по автозаймам: им важно предотвратить затоваривание складов, а предпосылки (особенно учитывая грядущее повышение ставок утильсбора) к тому есть. Что же касается льготных госпрограмм, то они внесут свой вклад во второй половине года едва ли. Бюджет на субсидирование покупок бензиновых автомобилей давно исчерпан — на сегодняшний день скидки предусмотрены только на «электрички». А «зеленые» машины, подпадающие под программу («Москвич 3е» и пара моделей Evolute), особым спросом у сограждан не пользуются.

Стоит ли сегодня брать автокредит? Решение, конечно, каждый принимает, исходя из своих финансовых возможностей. Но тем, кто сомневается, подумывая о том, чтобы отложить покупку автомобиля на несколько месяцев в ожидании лучших условий, важно понимать: вероятность того, что автозаймы в обозримом будущем станут доступнее, невелика. К тому же, повторимся, осенью власти поднимут ставки утильсбора — цены на новые машины станут еще выше.