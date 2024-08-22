Mitsubishi запатентовала в России «спортивный» суббренд Ralliart

Полгода назад Mitsubishi зарегистрировала в России товарные марки Lancer и Outlander, а теперь — и бренд спортивных аксессуаров Ralliart. Но значит ли это, что японцы планируют его использовать?

На свежий патент, опубликованный в открытой базе Федерального института промышленной собственности, обратили внимание наши коллеги из редакции Motor.ru. И напомнили, что Ralliart — довольно старый бренд, который использовался японцами еще с 80-х годов прошлого века.

Поначалу Ralliart был спортивным подразделением Mitsubishi. Оно готовило гоночные автомобили и выпускало аксессуары для тюнинга. В 2010-м структуру закрыли, а в 2021-м марку возродили — правда, исключительно как бренд «спортивного» допоборудования.

Что же в России? В нашей стране Ralliart не появился и едва ли, учитывая напряженную геополитическую обстановку, появится. А то, что японцы зарегистрировали патент — обычная практика. Сроки действия документов на исключительные права не бессрочны, их периодически нужно обновлять. И производители это делают — вне зависимости от того, насколько плотно работают с тем или иным рынком.