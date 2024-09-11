Качество автомобилей из Китая достигло уровня Mercedes-Benz и BMW

Агентство J.D. Power назвало Chery, Geely и GAC самыми качественными автомобилями среди всех «китайцев», представленных на местном рынке. В пятерку лучших марок эксперты также включили Changan и Jetour. А вот Haval, Venucia и FAW Besturn оказались в конце списка. В массовом сегменте первые места по уровню качества заняли совместные предприятия. Речь идет о GAC-Honda и GAC-Toyota, Dongfeng-Honda.

Исследование удовлетворенности автомобилями на рынке Китая опубликовало агентство J.D. Power. Претензий стало больше, но это случилось не потому, что в Поднебесной увеличилось число машин местных брендов.

Средний показатель претензий к качеству увеличился с 204 случаев на 100 автомобилей до 212 РР100. Продукция производителей из Германии показала подъем, который составил +21 РР100. Для брендов из Поднебесной прирост сократился на десять обращений в автосервис на каждые сто машин.

Например, у BMW зафиксировано 213 обращений на сто автомобилей, остальные члены «большой немецкой тройки», Mercedes-Benz и Audi, получили по 215 обращений. По сегменту средний результат составил 213 PP100. А у китайского производителя Chery тот же показатель — 203 обращения при среднем результате в сегменте 213 PP100. В случае Geely эксперты сообщают про 204 обращения, у Changan их 207.

Самое низкое количество обращений в люксовом сегменте у Porsche. Это 192 PP100, Lexus и Cadillac заработали 207 и 211 соответственно.