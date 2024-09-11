«Свято место»: почему Renault, Nissan и Mercedes не смогут вернуться в Россию

Из России в 2022-ом официально ушли не только Toyota и Volkswagen, окончательно отказавшиеся от всех своих проектов в нашей стране, но и автоконцерны, предусмотревшие возможное возобновление бизнеса в РФ. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, есть ли шансы вернуться у зарубежных компаний, все же согласовавших опционы на обратный выкуп своих российских активов — Renault, Nissan и Mercedes-Benz.

Скепсис по поводу перспектив возвращения в Россию зарубежных автоконцернов высказал на днях первый вице-премьер правительства Денис Мантуров в интервью изданию «Ведомости». По его словам, вряд ли даже те из них, что предусмотрели возможность камбэка, действительно смогут это сделать. Дело в том, что пришедшие им на смену компании полноценно их заменили и даже предоставили более выгодные условия сотрудничества своим российским компаньонам. И с чиновником согласны многие эксперты.

— Даже те автомобильные компании, что задумывались о вероятном изменении конъюнктуры, позволяющем снова рассматривать Россию как перспективный рынок, скорее всего, потеряли возможность вернуться, — полагает доцент департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве России Петр Арефьев. — Ведь независимо от цены сделок, которые они заключили, чтобы выйти из российского бизнеса, их место на освободившихся площадках заняли другие игроки...

К примеру, Renault, продавший свою долю в столичном автозаводе с опционом обратного выкупа, однозначно сдал свои позиции китайским конкурентам, пришедшим на смену французам. И в случае возвращения, западный концерн должен будет компенсировать средства, которые успел вложить в предприятие работавший в его отсутствие производитель. Опцион Renault действует до 2028 года. Сейчас только 2024-й, но в проект «Москвич» уже вложены немалые средства, и развитие бизнеса продолжается.

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— Давайте будем реалистами. Уже сейчас, через два года после ухода западных компаний, их полноценное возвращение в Россию маловероятно. А если все-таки оно случится, то не раньше, чем лет через десять, — считает вице-президент «Национального автомобильного союза (НАС)» Ян Хайцеэр. — С другой стороны, крайне мало шансов, что они, вернувшись, смогут по-прежнему работать в таких условиях, чтобы не жалеть о своем уходе в 2022-м, — уточняет собеседник портала «АвтоВзгляд».

Действительно, условия для ушедших западных корпораций с каждым днем ухудшаются, соглашается г-н Арефьев. Сотрудничество отечественных компаний с восточными контрагентами развивается, и цена, которую придется заплатить за возвращение, постоянно растет.

— Да, китайские компании — тоже непростые партнеры, — признает Арефьев. — Но уже сам факт, что они быстро заместили в России западных конкурентов, означает победу российской экономики. Ведь их приход в нашу автомобильную отрасль — это мощная поддержка производственного сектора страны. Более того, результативная работа существующих сейчас при участии восточных инвесторов предприятий — это, в том числе, залог успеха дальнейшей локализации отечественного автопрома...