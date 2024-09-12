686

Россиянам назвали бюджетные иномарки по цене LADA Vesta

Эксперты выбрали пять автомобилей

Самыми близкими аналогами «Весты» по стоимости оказались «китайцы» — кросс-хетчбэк Livan X3 Pro и седан Changan Alsvin. Нашлось в списке место и для паркетников «Москвич 3» и DFSK 500.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Россиянам назвали бюджетные иномарки по цене LADA Vesta

Список аналогов LADA Vesta составили наши коллеги из редакции Quto.ru. Сейчас самая доступная версия тольяттинского флагмана c вариатором оценивается в 1,59 млн рублей. Минимальная планка стоимости седана этого семейства в самом богатом оснащении — 1,87 млн рублей.

Тем временем цены на Livan X3 Pro стартуют от отметки 1,56 млн рублей. Автомобиль оснащен 103-сильным мотором объемом 1,5 л и вариатором.

Другая альтернатива — Changan Alsvin — обойдется россиянам чуть дороже. За четырехдверку дилеры просят как минимум 1,65 млн рублей. В итоге получаем под капотом 1,5-литровый «атмосферник» мощностью 107 л.с. и «робот» на пять ступеней в качестве трансмиссии.

Прайс кроссовера «Москвич 3» начинается с 1,7 млн рублей. Этот автомобиль «вооружен» турбированным двигателем объемом 1,5 л, выдающим 136 л.с. Трансмиссия — шестиступенчатая «механика» или вариатор при доплате 70 тыс. рублей.

Еще одним аналогом LADA Vesta по цене эксперты считают кроссовер DFSK 500. За него придется выложить от 1,75 млн рублей. В моторном отсеке этого «паркетника» 1,5-литровый двигатель на 116 л.с., агрегатированный с вариатором.

Напомни, в конце августа АВТОВАЗ объявил о начале серийного выпуска LADA Vesta со старыми-новыми опциями, которые были утеряны из-за ухода из России «реношных» французов.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует