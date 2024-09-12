Россиянам назвали бюджетные иномарки по цене LADA Vesta

Самыми близкими аналогами «Весты» по стоимости оказались «китайцы» — кросс-хетчбэк Livan X3 Pro и седан Changan Alsvin. Нашлось в списке место и для паркетников «Москвич 3» и DFSK 500.

Список аналогов LADA Vesta составили наши коллеги из редакции Quto.ru. Сейчас самая доступная версия тольяттинского флагмана c вариатором оценивается в 1,59 млн рублей. Минимальная планка стоимости седана этого семейства в самом богатом оснащении — 1,87 млн рублей.

Тем временем цены на Livan X3 Pro стартуют от отметки 1,56 млн рублей. Автомобиль оснащен 103-сильным мотором объемом 1,5 л и вариатором.

Другая альтернатива — Changan Alsvin — обойдется россиянам чуть дороже. За четырехдверку дилеры просят как минимум 1,65 млн рублей. В итоге получаем под капотом 1,5-литровый «атмосферник» мощностью 107 л.с. и «робот» на пять ступеней в качестве трансмиссии.

Прайс кроссовера «Москвич 3» начинается с 1,7 млн рублей. Этот автомобиль «вооружен» турбированным двигателем объемом 1,5 л, выдающим 136 л.с. Трансмиссия — шестиступенчатая «механика» или вариатор при доплате 70 тыс. рублей.

Еще одним аналогом LADA Vesta по цене эксперты считают кроссовер DFSK 500. За него придется выложить от 1,75 млн рублей. В моторном отсеке этого «паркетника» 1,5-литровый двигатель на 116 л.с., агрегатированный с вариатором.

Напомни, в конце августа АВТОВАЗ объявил о начале серийного выпуска LADA Vesta со старыми-новыми опциями, которые были утеряны из-за ухода из России «реношных» французов.