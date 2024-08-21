АВТОВАЗ вернул LADA Vesta системы ABS, ESP и ряд других «потерянных» опций

LADA Vesta оснастили системой курсовой устойчивости от российской компании «Итэлма». Теперь уже в базовой комплектации флагмана доступны противозаносная и противобуксовочная программы, ABS, ассистент при трогании на уклоне, а также автоматическое включение аварийной сигнализации в случае экстренного торможения.
Кроме того, в список оснащения седанов и универсалов вернулись боковые подушки безопасности, датчики дождя и освещенности, трехступенчатый обогрев передних сидений, камера заднего вида, электроскладывание боковых зеркал. В стартовой версии модели впервые появились передние парктроники, мониторинг мертвых зон, а также светодиодные противотуманки, подсвечивающие повороты.
Цены и сроки начала продаж LADA Vesta с расширенным перечнем оснащения пока не называются. Но можно предположить, что автомобили появятся в шоу-румах дилеров до конца сентября.