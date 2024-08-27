LADA Vesta со старыми-новыми опциями: праздник со слезами на глазах

Единственный, по сути, отечественный «легковой» автогигант, АВТОВАЗ озаботился, похоже, возвращением утерянных им два года назад технических позиций. И такие шаги нельзя не приветствовать, хотя у портала «АвтоВзгляд» все-таки есть определенные сомнения в том, что представители завода в этом вопросе кристально честны перед народом.

Немного позитива в общем унынии и немного уныния в общем позитиве

Представители компании официально объявили о начале серийного выпуска LADA Vesta со старыми-новыми опциями, которые были трагически утеряны в ходе бегства из России «реношных» французов. Речь, конечно же, идет об электронике, и в первую очередь, о системе динамической стабилизации, именуемой тольяттинцами ESC — системой электронной стабилизации.

КОНЕЦ ПОСТЫДНОГО ПЕРИОДА

Если дело действительно обстоит так, как это подают на АВТОВАЗе, то близится конец постыдного периода, когда ведущее автомобилестроительное предприятие страны вынуждено было клепать не просто машины прошлого века, а равно опасные для водителей и для окружающих машины прошлого века, в которых отсутствовали не только ESP (ладно, пусть будет ESC — хоть горшком назови) и ABS, но даже и подушки безопасности. И это при том, что наша дорожная сеть и всевозможные расходники, начиная с шин, давно адаптированы под наличие таких систем.

В общем, стартовал выпуск LADA Vesta в обновленных комплектациях. Начиная с базовых версий, на автомобили теперь устанавливается эта самая ESC, функции которой не ограничиваются противобуксом и стабилизаций, но также включают в себя противозаносную систему, помощника при старте на уклоне и включение аварийной сигнализации в случае экстренного торможения.

Фото globallookpress.com

Кроме того, в список оборудования вошли боковые подушки безопасности, обогрев передних сидений, датчики парковки, камера заднего вида с динамическими линиями траектории движения и много чего еще, не столь важного. Все, короче говоря, okay. Но если разобраться, то радоваться особо нечему — АВТОВАЗ только-только начинает возвращать свою продукцию на минимально допустимый уровень технического оснащения.

Все опции, с дотошностью перечисленные выше, никак не свидетельствуют о богатстве комплектаций. Но лиха беда начало. Очень хочется надеяться, что через какое-то время мы увидим в прайсах «Лад» такие же списки оборудования, какими нынче нас радуют «китайцы».

ОТУДА ДРОВИШКИ?

Кстати, о китайцах. Одна навязчивая мыслишка подобно маленькой тучке омрачает солнечный небосвод перспектив отечественного автопрома. Систему ESC на «Весты», а также на другие-прочие модели, которые АВТОВАЗ почтет за достойные ее получить, поставляются известной компанией НПП «Итэлма».

Однако нехорошие люди распускают зловредные слухи о том, что вся электронная начинка системы приезжает прямиком из Поднебесной.

Фото globallookpress.com

Учитывая опыт работы наших отечественных «OEM-поставщиков» на протяжении долгой эпопеи принуждения всех и вся к локализации, эта информация не кажется невероятной. Напротив, она очень даже в духе российских производителей комплектующих. И тем не менее, надежда умирает последней. Ну а вдруг наши бизнесмены воспылали-таки желанием «сделать Россию снова великой»?

Вот, скажем, директор по качеству автосборочных производств Виталий Парадизов рассказал, что в планах АВТОВАЗа значится масштабная роботизация производства. Как говорил Сэм Уэллер? «Будем подвигаться не спеша. Дойдем постепенно и до лучшего». Главное, не застрять на трудном пути обретения собственной технологической независимости, не остановиться.