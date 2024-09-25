Начались закупки LADA Aura для чиновников

Закупленные бизнес-седаны используют для оказания транспортных услуг федеральным госорганам, обеспечение деятельности которых лежит на Управделами главы государства, сообщает РИА Новости.
В случае с LADA Aura все необходимые процедуры пройдут по регламенту для закрепления за государственными гражданскими служащими. Будут определены критерии надежности премиального российского седана, получена его оценка от пассажиров.
Ранее о перспективах использования LADA Aura для чиновников говорил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, специалисты уделят внимание ценовым характеристикам модели и ее возможностям для государственной службы.
LADA Aura построена на базе родственной «Весты». К главным особенностям новинки относят увеличенную, по сравнению с донором, колесную базу. Она прибавила 25 см, обеспечивая комфорт пассажирам второго ряда сидений.
Стоимость LADA Aura в начальной версии должна составить 2,6-2,8 млн. рублей. Хотя глава АВТОВАЗа Максим Соколов отмечал, что стоимость седана превысит 3 млн. руб.