Начались закупки LADA Aura для чиновников

Управление делами Президента России приступило к закупкам первых LADA Aura в рамках мероприятий по импортозамещению и переходу на отечественные автомобили. Высоколокализованные «Ауры» направят в подведомственные управлению автотранспортные учреждения.

Закупленные бизнес-седаны используют для оказания транспортных услуг федеральным госорганам, обеспечение деятельности которых лежит на Управделами главы государства, сообщает РИА Новости.

В случае с LADA Aura все необходимые процедуры пройдут по регламенту для закрепления за государственными гражданскими служащими. Будут определены критерии надежности премиального российского седана, получена его оценка от пассажиров.

Ранее о перспективах использования LADA Aura для чиновников говорил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, специалисты уделят внимание ценовым характеристикам модели и ее возможностям для государственной службы.

LADA Aura построена на базе родственной «Весты». К главным особенностям новинки относят увеличенную, по сравнению с донором, колесную базу. Она прибавила 25 см, обеспечивая комфорт пассажирам второго ряда сидений.

Стоимость LADA Aura в начальной версии должна составить 2,6-2,8 млн. рублей. Хотя глава АВТОВАЗа Максим Соколов отмечал, что стоимость седана превысит 3 млн. руб.