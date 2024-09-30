Названы сроки начала российских продаж FAW Bestune T90

Цены пока неизвестны, но импортер обещает привлекательный прайс-лист, который сделает FAW Bestune T90 более чем конкурентной моделью на российском рынке. Продажи этого кроссовера могут составить до 50% от общего объема реализации всех автомобилей бренда.

Bestune T90 от FAW считается флагманской моделью в линейке. Ее продажи на нашем рынке должны стартовать в конце октября или начале ноября. К основным конкурентам новинки причисляют Haval F7, Changan CS75 Plus, Geely Atlas, а также Chery Tiggo 7 Pro, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Уточняется, что «паркетник» получит три комплектации. Для нашего рынка FAW Bestune T90 «вооружат» 170-сильным турбомототором объемом 1,5 л. С ним в паре работает семиступенчатый «робот». Для топового исполнения предусмотрен двухлитровый мотор и классическая автоматическая трансмиссия.

Напомним, сегодня Bestune продает в России только среднеразмерный седан B70 и кроссоверы T55 и T77. В следующем году модельный ряд марки, возможно, пополнят и смешные «электрички» Pony. В свое время легковая ветка китайской компании FAW встряхнула отечественные новостные чарты уже практически состоявшейся, но тут же обрушившейся коллаборацией с АВТОВАЗом.