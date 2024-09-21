Недорого, но сердито: стоит ли покупать подержанный FAW Besturn X40

Продажи китайского конкурента Hyudai Creta — FAW Besturn X40 — начались в России в 2019-ом и закончились в 2023-ем году. И сегодня на вторичном рынке можно встретить весьма любопытные предложения о продаже этого компактного SUV. Ранние экземпляры модели торгуются в диапазоне 850 000-950 000 рублей, а более свежие предлагают в среднем за 1 200 000 «деревянных». Но вот стоит ли покупаться на дешевизну, портал «АвтоВзгляд» выяснил у эксперта.

— Двигатель кроссовера закрыт пластиковой крышкой. Это не только эстетично, но и практично — она гасит шумы, сохраняет тепло во время парковки (актуально зимой) и защищает верхнюю часть мотора от пыли, — говорит руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК «Альфа-Лизинг» Анастасия Байбароша. — Но инженеры FAW крышку совместили с резонансной камерой системы впуска воздуха.

То есть, для замены свечей и катушек, да и для многих других операций, нужно отсоединять воздушный патрубок. Для этого необходимы дополнительный инструмент, время и усилия. Но самое неприятное заключается в том, что в открытый патрубок может что-нибудь провалиться.

Второй минус тоже касается инженерного решения, но на этот раз — в линзованных фар. В них решили применить однонитевую галогенную лампу HIR2/9012 — одну и на дальний, и на ближний свет. И эта лампа стоит не 300-400 рублей, как Н7, а более тысячи. При включенном ближнем свете специальная шторка просто перекрывает часть свечения. По сути, энергия тратится впустую.

Фото портала АвтоВзгляд.

FAW Besturn X40 позиционируется как кроссовер. У него высокая крыша, что, кроме прочего, и отличает кроссоверы от хетчбэков и универсалов. При этом у модели не только скромный клиренс в 175 мм, но и очень небольшой угол въезда (24°).

То есть парковка вплотную к бордюрам и езда по проселку машине противопоказаны в той же степени, в которой они противопоказаны обычным седанам, хетчбэкам и универсалам. Опытным автомобилистам может не понравиться и пластик в салоне FAW Besturn X40. Он простоват и не так приятен на ощупь, как у конкурентов. И поэтому в салоне немало «сверчков».

Пятый минус тоже касается салона. Помимо пары подстаканников между передними сиденьями, других полочек тут нет. Даже для смартфона придется покупать какой-то держатель (или возить его исключительно в кармане). Однако не все так плохо: у FAW Besturn X40 есть и несомненные плюсы, пересиливающие весь негатив.

Большинство современных SUV, в том числе китайских, оснащаются роботизированными коробками передач или вариаторами. FAW Besturn X40 получил помимо механики классический 6-ступенчатый автомат Aisin. Он лучше приспособлен к нагрузкам и пробуксовкам, надежнее, привычнее, адекватнее.

Фото портала АвтоВзгляд.

На втором ряду кроссовера просторнее, чем в большинстве автомобилей того же класса. Это касается и места для ног, и ширины по плечам, и пространства над головой.

При этом багажник у машины скромноват — всего 375 л, как у хетча. Но всегда можно при необходимости докупить багажник на крышу. Пространство на втором ряду уже никак не докупишь.

Двигатель FAW Besturn X40 обещает служить очень долго. Во-первых, он дефорсирован: при объеме 1,6 л у него всего 108 л.с. Во-вторых, здесь применяется распределенный впрыск топлива (а не непосредственный, как у многих капризных моторов). В-третьих, степень сжатия составляет всего 10,8, а значит 92-й бензин — не рекомендация на экстренный случай, как у многих «хитрецов», а норма. Оценивается, что этот мотор сможет прослужить 400 тысяч км и больше (аналогичные двигатели «европейцев» осиливают по полмиллиона километров).

Фото портала АвтоВзгляд.

Для современных автомобилей очень важна мультимедийная система, и у FAW Besturn X40 она очень даже хорошая, если для вас важно удобство, логика и простота управления, а также не бликующий на солнце экран.

Кому-то этот плюс покажется странным, но у FAW Besturn X40 только передний привод. Полного нет. Это не только упрощает обслуживание задней подвески (у полноприводных машин оно сложнее), но и экономит затраты на ТО и топливо. Казалось бы, если полноприводный автомобиль не подключает задние колеса, то разницы расхода топлива с переднеприводным автомобилем нет, но это не так. Дополнительные пары трения (полуоси, кардан и т.п.) даже будучи отсоединенными от двигателя никуда не исчезают и крутятся постоянно — в движение их приводят вращающиеся задние колеса. Благодаря переднему приводу FAW Besturn X40 очень экономичен.