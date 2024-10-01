Новая Toyota Camry шокировала высоким ценником

Официальные продажи Toyota Camry 80 начались в Казахстане, но прогнозы по ее продажам в республике не самые радужные. Весьма вероятно, что местные жители отдадут предпочтение хорошо оснащенным автомобилям из Поднебесной вместо японской легенды.

В беседе с ресурсом Quto.ru представитель одного из казахстанских дилеров рассказал, что новая Toyota Camry в базовой комплектации оценивается в 18 790 000 тенге. В пересчете на российские деньги — 3 655 000 рублей. «Японец» старой генерации в последнее время стоил 3 093 000 рублей или 15 900 000 тенге.

Под капотом Toyota Camry 80 установлен 204-сильный атмосферный мотор объемом 2,5 л. Передачи переключает восьмидиапазонный «автомат». В качестве альтернативы покупателям предлагают гибридную версию, чья силовая установка выдает 230 л.с.

Начальная комплектация «Камри» стала богаче, чем была у предшественника, но это не делает ее ощутимо привлекательнее конкурентов. В список оборудования включены максимальный набор электронных помощников, семь подушек безопасности, двухзонный климат-контроль и система доступа в салон без ключа. «Теплые» опции предусмотрены, однако ветровое стекло обогревается лишь в зоне покоя стеклоочистителей. Доступна беспроводная зарядка, диагональ экрана на приборной панели составляет семь дюймов, у мультимедийной системы — 12,3 дюйма.

Российской альтернативой Toyota Camry можно с большой натяжкой назвать LADA Aura. Стоимость этого бизнес-седана в начальной версии должна составить 2,6-2,8 млн рублей, недавно «Ауру» начали закупать для наших чиновников.