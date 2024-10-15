Названы двигатели и комплектации обновленного FAW Bestune В70 для России

Обновленная версия лифтбэка FAW Bestune В70 получила три варианта исполнения — Enjoyment, Prestige и Master. В моторную гамму вошли силовые агрегаты объемом 1,5 и 2,0 л. Одной из главных особенностей новинки является богатое оснащение.

Точная дата начала продаж пока не раскрывается

Для первых двух комплектаций FAW Bestune В70 доступен младший 1,5-литровый турбодвигатель, выдающий 169 сил. Он сочетается с 7-диапазонным «роботом». При таком оснащении лифтбэк тратит 9,3 с на разгон до 100 км/ч. В смешанном цикле на 100 км пробега уходит 6,8 л бензина.

На более мощную 224-сильную двухлитровую «турбочетверку» под капотом смогут рассчитывать те, кто рассматривает покупку новинки в средней или старшей комплектации. Переключением передач будет заведовать уже 6-ступенчатый «автомат» Aisin. А ускорение до 100 км/ч займет 7,8 с, на сотню километров пути придется потратить 7,1 л горючего.

Фото: FAW

В «базе» FAW Bestune В70 получил LED-оптику, панорамный люк, датчики света и дождя. Боковые зеркала оснащены электроприводом и функцией автоматического складывания. Многофункциональный руль усеян кнопками, имеется климат-контроль с воздуховодами для второго ряда кресел. Передний ряд, кстати, обогревается, водительское кресло с электрорегулировками. Экран мультимедийной установки — 12,3-дюймовый, приборная доска может похвастать 7-дюймовым. На борту есть встроенный регистратор, реализована система доступа в салон без ключа.

Наличие антиблокировочной тормозной системы, четырех «эйрбегов» и ряда электронных помощников, включая систему стабилизации и задний парктроник, делает китайский лифтбэк безопаснее. В комплектациях Prestige и Master интеллектуальных ассистентов становится еще больше, в средней версии добавляется камера кругового обзора, а в старшей — боковые шторки безопасности спереди и сзади, передний парктроник.

Напомним, недавно портал «АвтоВзгляд» провел тест-драйв текущей версии лифтбэка. Помимо прочего, мы попытались ответить на вопрос, стоит ли менять подержанного «немца» на такого «китайца».