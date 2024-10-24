Chery анонсировала запуск обновленного Tiggo 4 в России

В Chery решили пересмотреть облик «паркетника» Chery Tiggo 4. Его ромбовидную решетку радиатора заполнили объемными элементами, что должно напоминать рисунок звездного неба. Под тигровый окрас стилизовано внутреннее пространство сдвоенной линии задних фонарей. Динамичные боковины отвечают за спортивный характер этого SUV. Комплектаций будет три — Active, Prime и Ultra, но двигатель только один.

Обновленный Chery Tiggo 4 получил 1,5-литровый турбомотор с отдачей 147 л.с. Переключением передач заведует «робот» на шесть ступеней. Максимальная тяга составляет 210 Нм. На разгон до «сотни» кроссоверу требуется 10 с.

Учитывая непростые климатические условия нашей страны, китайский производитель провел усиленную оцинковку кузова Tiggo 4. Это должно продлить жизнь «паркетнику», дав ему более надежную защиту от коррозии.

Продажи обновленного Chery Tiggo 4, лишившегося приставки Pro, начнутся в ближайшем будущем. О дате начала реализации представители бренда в России сообщат позже. То же самое касается подробного описания комплектаций и прайс-листа.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Chery раскрыли подробности о модульной платформе своего нового флагмана Tiggo 9. Он появится на нашем рынке уже в этом году.