Девятый вал неликвида: тысячи новых европейских авто могут приехать в РФ из КНР

Практически все именитые автоконцерны столкнулись со значительным падением продаж в Китае. Тенденция, впрочем, стала уже привычной. И тем не менее, в нынешнем году ситуация настолько быстро ухудшилась, что возник вопрос — куда в итоге денется избыток «мерсов», «бумеров», «аудюх» и прочих «фольксов», изначально предназначенных для китайского рынка? Портал «АвтоВзгляд» разобрался, стоит ли ждать их появления в России, рассчитывая при этом на привлекательные ценники.

Главная причина резкого сокращения продаж в КНР автомобилей BMW, Mercedes-Benz, Porsche и VW в том, что местные потребители стали отдавать явное предпочтение новинкам доморощенного автопрома. Такое развитие событий закономерно вызывает вопрос: к чему может привести быстрый рост парка нераспроданных машин, учитывая масштабы предложения собственно китайской продукции? Конкретно — стоит ли ждать появления в России автомобилей западных брендов, не реализованных в Поднебесной?

— На китайском авторынке, который долгое время был «золотой жилой» для крупных западных автоконцернов, в самом деле происходят стремительные перемены, — комментирует ситуацию генеральный директор проекта Likvi.com Александр Коротков. — Доля местных автомобильных брендов за пять лет выросла с 40% до 60%, что в значительной мере обусловлено и резким улучшением качества продукции, и агрессивной ценовой политикой.

Это действительно негативно влияет на интерес местных покупателей к продукции европейских гигантов. Так, в III квартале 2024 года продажи BMW в Китае снизились на 30%, Mercedes-Benz — на 13%, Porsche — на 19%, Volkswagen — на 15%. Также существенно сократился спрос на японские Mitsubishi и Toyota, американские Ford, GM и Tesla, — констатирует эксперт.

Фото globallookpress.com

Напомним, что снижение продаж в Китае ведущих зарубежных брендов началось отнюдь не в нынешнем году. Тенденция стала очевидна уже по итогам 2023-го, когда резко уменьшился китайский импорт автомобилей из Японии, Германии и США. Более того, зарубежные машины на дорогах КНР — это далеко не только внешнеторговые поставки.

Западные и японские концерны достаточно прочно обосновали свое производство на китайской земле, и это десятки совместных предприятий. И хотя некоторые из них за последние годы уже закрылись, давление на концерны из ЕС, Японии и США растет настолько быстро, что у них возникает вопрос — куда девать свои автомобили, ставшие «лишними» в Китае.

Ответ прост, считает Коротков: они окажутся на рынках других стран. В результате огромное количество машин, в первую очередь легковых, не нашедших своего китайского потребителя, может «наводнить» соседние страны, включая Россию.

— Да, наш рынок для Китая — одно из направлений поставок авто западных марок, — соглашается председатель «Русско-Азиатского делового совета» (РАДС), основатель проекта «Поворот на Восток» Максим Кузнецов. Может случиться так, что из-за увеличения складских запасов огромное (учитывая масштабы местного рынка) количество «лишних» авто сильно подешевеет. Тогда маржа посредников, занимающихся поставками из Китая, увеличится. Что, соответственно, может вызвать резкий рост российского параллельного импорта.

Такое развитие событий, в свою очередь, вполне может привести к заметному удешевлению автомобилей известных западных брендов в РФ. Причем, не только тех, что ввозятся к нам из КНР. Правда, скорее всего, это затронет в первую очередь «вторичку». При этом цены на подержанные европейские авто в хорошем состоянии могут снизиться на 10-15%, а это сделает их заметно доступнее для нашего покупателя, — допускает г-н Коротков.

Фото globallookpress.com

Заметим, что никто из экспертов не гарантирует именно такой сценарий. О том, какая ситуация сложится на глобальном рынке в целом, а также в КНР и в России в частности, например, через полгода, можно судить предположительно.

Но совершенно точно, что фактор влияния китайского автопрома не ослабевает, а скорее — наоборот. И положение, в котором оказались крупные западные бренды в Поднебесной, показывает, что это воздействие не сводится только к росту предложения именно китайских машин. Все сложнее продать и «европейца», и «американца». Под возрастающим прессингом — весь мировой рынок, включая Россию.