Не попасть впросак: о чем совсем не думают россияне, скупая китайские автомобили

Китайские автомобили занимают уже более 60% российского авторынка и это, уверены многие эксперты, не предел. Наши соотечественники охотно скупают «поднебесные» транспортные средства, а в последнее время — в ожидании роста ставок утильсбора и неадекватной политики ЦБ — особенно. Однако мало кто из свежеиспеченных «китаеводов» задумывается о том, с какими проблемами они могут столкнуться в самое ближайшее время.

Сегодня, напомним, в нашей стране представлено около 60 «поднебесных» брендов, торгующих, правда, почти одинаковыми и внешне, и по «внутреннему содержанию» машинами. При этом у одних марок — Haval, Chery, Geely, Changan — дела идут очень даже неплохо. У других, коих большинство, ни шатко, ни валко.

Но беда в том, что и лидеры продаж, и аутсайдеры уже сейчас подкидывают своим поклонника серьезные задачки, решать которые и нынче непросто, а в обозримой перспективе станет так и вовсе затруднительно. Да, речь идет и о нехватке запчастей, в том числе для обеспечения гарантийных обязательств; и о жутком дефиците толковых ремонтников техники из КНР, да и о ряде других плохо решаемых насущных вопросов. Число которых, как уже сказано выше, будет только расти.

Скажем, поток тех же запчастей может скоро и вовсе иссякнуть из нового «кризиса неплатежей»: китайские банки все чаще отказываются от любых операций с российскими структурам — вторичных американских санкций боятся. Кроме того, наши восточные партнеры по той же причине как огня боятся локализовываться в РФ, а значит и деталей местного производства нет и не будет.

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И если «большая китайская четверка» вместе со своими суббрендами все эти сложности пусть и с трудом, но, скорее всего, преодолеет, то что будет с остальными игроками — одному Богу известно. Скорее всего, как настаивают представители ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) львиная их доля покинет наши пределы, оставив граждан, купивших их самобеглые повозки, с носом.

Поэтому, честно говоря, перед покупкой авто made in China, стоит крепко подумать и, возможно, отдать предпочтение если и не отечественному автостроителю, то хотя бы подержанной машине известных европейских, корейских, японских брендов.

Тем более, что несмотря на все санкционные происки, таки ТС широким потоком везут к нам и через Белоруссию, и через Грузию, и через Южную Корею. Впрочем, более подробно обо всем этом вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.