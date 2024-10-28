Долги россиян по автокредитам достигли максимума

В России по итогам первого месяца осени количество должников по автокредитам выросло до максимума с ноября 2022 года, увеличившись до 31,4 тыс. Речь идет о жителях нашей страны, чьи долги копились меньше трех месяцев. Это 1,45% от общего числа заемщиков в сегменте. Есть риск, что банки начнут отказываться от высокомаржинальных рискованных клиентов.

Впервые с 2018 года доля должников по автокредитам, просрочивших платеж на срок до 90 дней, достигла 2% во всех сегментах, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро.

В сентябре россияне набрали 173,8 тыс. кредитов на автомобили на общую сумму 247,9 млрд руб. Согласно данным аналитического агентства Frank RG, это считается рекордным показателем. Остальные сегменты рынка либо были в застое, либо показали снижение.

Еще недавно сегмент автокредитования был одним из наименее зарегулированных, но с июля Банк России внедрил надбавки к коэффициентам риска для автокредитов. Кроме того, мимо ЦБ не прошел недавний ажиотаж в этой сфере, несмотря на высокую стоимость машин и высокие ставки по займам.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что россияне стали чаще отказываться от автокредитов. В сентябре их объем снизился почти на 10%.