Россияне стали чаще отказываться от автокредитов

Жители России за первый месяц осени набрали кредитов на новые и подержанные машины на сумму 203,9 млрд рублей. Это на 9,7% меньше, чем в августе. По сравнению с последним летним месяцем количество займов на личный транспорт уменьшилось на 3%, составив 149,4 тыс.

В сентябре их объем снизился почти на 10%

Признаки постепенного снижения темпов роста автокредитования стали проявляться после введения в середине года макропруденциальных ограничений. Этот сегмент рынка стали покидать наиболее закредитованные заемщики, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В тоже время, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, в сентябре 2024-го объем по автокредитам вырос на 41,2%. Темпы их выдачи остаются на достаточно высоком уровне. Ежемесячный объем находится на уровне 200-230 млрд рублей, начиная с мая.

Максимальный объем займов, выданных на автомобили, зафиксировали в Москве и Подмосковье, Петербурге, Краснодарском крае и Татарстане. Это 15,6 млрд, 13,4 млрд, 10,2 млрд, а также 8,9 и 10,2 млрд рублей соответственно.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что у маткапитала снова появились шансы стать автокредитом. Потратить государственные выплаты на машину могут разрешить многодетным семьям.