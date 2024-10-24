Россияне стали чаще отказываться от автокредитов

Признаки постепенного снижения темпов роста автокредитования стали проявляться после введения в середине года макропруденциальных ограничений. Этот сегмент рынка стали покидать наиболее закредитованные заемщики, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
В тоже время, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, в сентябре 2024-го объем по автокредитам вырос на 41,2%. Темпы их выдачи остаются на достаточно высоком уровне. Ежемесячный объем находится на уровне 200-230 млрд рублей, начиная с мая.
Максимальный объем займов, выданных на автомобили, зафиксировали в Москве и Подмосковье, Петербурге, Краснодарском крае и Татарстане. Это 15,6 млрд, 13,4 млрд, 10,2 млрд, а также 8,9 и 10,2 млрд рублей соответственно.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что у маткапитала снова появились шансы стать автокредитом. Потратить государственные выплаты на машину могут разрешить многодетным семьям.