Спасибо, ЦБ: как увеличившаяся ставка рефинансирования отразится на авторынке

Россияне стали внимательнее следить за ставками Центрального банка, забыв даже про другие, некогда любимые макроэкономические метрики вроде курса доллара. И вот регулятор поднял ставку рефинансирования сразу на 2%, чего не ожидали даже самые пессимистичные прогнозисты. Чем обернется очередной «ход конем» от Эльвиры Набиуллиной для автомобильного рынка страны, объясняет портал «АвтоВзгляд».

Ключевая ставка — важнейший элемент экономики, влияющий разом на все продукты и товары. Почему? Да потому что она заложена в цену всего: не имея необходимой массы собственных оборотных средств, компании идут за кредитом в банк, который, в свою очередь, черпает деньги не только с депозитных счетов граждан, но и занимает их у ЦБ. Стоимость займа для коммерческих банков — та самая ставка рефинансирования, увеличившаяся 25 октября сразу на 2% годовых до впечатляющих 21%.

Одни обрадуются: депозиты снова подорожают, заживем! Но более осознанные граждане духом не воспрянут — они прекрасно понимают, чем обернется такой маневр Эльвиры Сахипзадовны. И хороший пример — автомобильный рынок.

Старые добрые времена, когда дистрибьюторы отдавали новые машины дилерам на сто дней без оплаты, чтобы те их продали и только после рассчитались, прошли. Отныне партию автомобилей надо сначала выкупить, потом подождать своей очереди у конвейера, далее — у логиста. И это время платное, ведь деньги заняты у банка, который, как мы помним, занял их у ЦБ, но в прибыли себе не откажет. После машину нужно продать, а каждый день простоя авто в шоу-руме — опять деньги. Читай, никаких больше скидок.

Фото: globallookpress.com

Итого мы имеем: подорожал сам автомобиль, подорожало время, подорожала доставка, подорожала стоянка. Каждый из участников накинул минимум 2%, а то и более, что на круг увеличило итоговую стоимость машины на 10-15%. Выгода с каждой конкретной сделки стремительно падает, следовательно держать склад становится затратно. А что тогда делать? Продавать под заказ. Чтобы не искать клиента и не переплачивать.

Получается совсем безрадостная картина: маленьким региональным дилерам уже не с руки держать хоть какую-то мало-мальски разнообразную палитру моделей, бизнес сводится к продаже самых ходовых и заказу других под предоплату и с ожиданием. Но заводу такой подход тоже не выгоден: он выпускает машины массово, а от своих дилеров требует, чтобы их реализовывали так же массово. Более того, автосалон, заказывая очередную партию авто, получает «в нагрузку» непопулярные модели и комплектации: их он тоже обязан выкупить, иначе не получит востребованные. Замкнутый круг, не так ли?

Ну и напоследок: вырастет в цене, разумеется, и кредит, который приходится брать почти всем покупателям свежих автомобилей. Но спрос и так падает, а новые вводные лишь подтолкнут его к обрыву. Рынок начнет разворот к любому способу снижения прайсов — серые схемы, распилы-надгрызы-надкусы, «кривые» документы и прочее-прочее. И, самое главное, никаких новых машин. Их просто некому будет покупать.