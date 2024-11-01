УАЗ «Хантер» начали продавать с новым мотором

Хорошо известный в нашей стране внедорожник Ульяновского автозавода Hunter теперь предлагают с новым 2,7-литровым двигателем. Он на четверть мощнее своего предшественника и на 15% превосходит его по тяге.

В итоге покупатели «УАЗ» Хантер могут рассчитывать на 150 л.с. под капотом и 235 Нм. Теперь «сердце» автомобиля соответствует нормам экологического стандарта «Евро-5». Еще недавно такие силовые агрегаты ZMZ Pro получали другие автомобили бренда — «Профи», «Патриот» и «Пикап», сообщает пресс-служба завода-производителя в Ульяновске.

За счет нового двигателя «УАЗ» Хантер подорожал на 20 тыс. рублей по сравнению с предыдущей версией. Его стоимость составляет 1,53 млн рублей. С прежним 112-сильным мотором этот внедорожник больше не выпускают, но в запасе у дилеров таких машин еще достаточно.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что УАЗ нашел способ улучшить качество кузова «Буханки». Завод-изготовитель полностью обновил штамповую оснастку, на которой делают детали для семейства автомобилей СГР («Старый грузовой ряд»).