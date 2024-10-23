УАЗ нашел способ улучшить качество кузова «Буханки»

Как сообщает портал Quto.ru, благодаря модернизации оснастки штампы смогут обрести новую жизнь, кузовные элементы получат более точное сопряжение. Ремонтом оснастки занимались специалисты «дочки» УАЗа — «УАЗ-Техинструмент». В процессе обновления они заменили 90% деталей, восстановили рабочие части.
Напомним, с конца лета на Ульяновском автозаводе начали устанавливать под капот «Буханки» двигатели экологического класса «Евро-5». Речь идет об агрегатах ЗМЗ-409-055. Выяснилось, что подобная модернизация имеет неочевидные на первый взгляд преимущества. Прежде в качестве силовой установки выступали моторы «Евро-2» — ЗМЗ-409-11.