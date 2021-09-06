Прекрасное далеко: первый тест-драйв УАЗ «Хантер» на электротяге

За всю свою жизнь УАЗ «Хантер» повидал немало. Как его только не дорабатывали и что только с ним не делали. И вот — очередная версия олдскульного рамника. Из брутальной машины для матерых шоферов смастерили электромобиль. Причем произошло это не в России, а в Европе. За дело взялась чешская компания MW Motors, в результате чего родилось два электрокара MWM Spartan EV. Один и привезли в Подмосковье, чтобы журналисты сумели с ним познакомиться.

Зачем вообще чехи скрестили древний внедорожник с модной электрической силовой установкой? Представители компании говорят, что был заказ от некой горнодобывающей компании и лесоохраны. Горняки сокрушались, что длительная езда по карьеру повышает расход топлива, да и тормозные колодки приходится менять часто. Ну а лесникам, по логике, нужен экологичный транспорт.

Так как MW Motors является дилером UAZ в Европе, чехи и решили взять Hunter, чтобы сделать из него то, что еще никто не смог — экологически чистый рамный внедорожник. Вместе со специалистами Соллерс они разработали всю электрическую «начинку» на базе компонентов из Китая. Так из Поднебесной привезли электромотор и тяговые батареи.