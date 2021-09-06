Прекрасное далеко: первый тест-драйв УАЗ «Хантер» на электротяге

За всю свою жизнь УАЗ «Хантер» повидал немало. Как его только не дорабатывали и что только с ним не делали. И вот — очередная версия олдскульного рамника. Из брутальной машины для матерых шоферов смастерили электромобиль. Причем произошло это не в России, а в Европе. За дело взялась чешская компания MW Motors, в результате чего родилось два электрокара MWM Spartan EV. Один и привезли в Подмосковье, чтобы журналисты сумели с ним познакомиться.
Зачем вообще чехи скрестили древний внедорожник с модной электрической силовой установкой? Представители компании говорят, что был заказ от некой горнодобывающей компании и лесоохраны. Горняки сокрушались, что длительная езда по карьеру повышает расход топлива, да и тормозные колодки приходится менять часто. Ну а лесникам, по логике, нужен экологичный транспорт.
Так как MW Motors является дилером UAZ в Европе, чехи и решили взять Hunter, чтобы сделать из него то, что еще никто не смог — экологически чистый рамный внедорожник. Вместе со специалистами Соллерс они разработали всю электрическую «начинку» на базе компонентов из Китая. Так из Поднебесной привезли электромотор и тяговые батареи.
Старый-добрый «Хантер» в буржуйском MWM Spartan EV узнается безошибочно. Он такой, как прежде — квадратный, железный, со стальными бамперами и дорожным просветом в 210 мм.
Внутри тоже почти все знакомо. Кресло, от которого в дальней дороге заноет спина — на месте. Никуда не делись и архаичный руль, а также двери, которые хлопают с гулким металлическим звуком. Подлокотник является таковым только на словах, а на деле это узкая пластиковая планка на двери. Но хватит критики. Чтобы все это изменить, нужна новая модель, а меня интересует — как едет этот чудо-внедорожник.
В глаза бросился цветной дисплей справа от руля. Это уже что-то новое. На нем отражается запас хода, скорость и уровень заряда батареи. Выглядит информативно и симпатично, но экран расположен на блоке, который прикручен массивными болтами. А рядом кнопка, нажав которую включится режим «Драйв» в трансмиссии. Все это напомнило сюжет фантастической саги, когда для спасения планеты старой «посудине» интегрируют супермощный ускоритель. Ну а затем главный герой говорит речь, что, мол, этому кораблю еще рано ржаветь на свалке. Пора в бой! А ведь действительно, пора.
Жму газ и чувствую, что «электрохантер» получился очень шустрым. Крутящий момент в 600 Н. м. доступен сразу и машина, задорно жужжа, просто вылетает вперед ракетой. Тут надо умерить пыл и вспомнить, что никаких подушек безопасности у UAZ нет.
Вырулив к подъему отмечаю, что машина очень бодро на него забирается, да и вообще газ надо дозировать, чтобы не перебрать со скоростью. Кстати, у электроновинки, кроме клавиши, которой управляют трансмиссией, есть рукоять 5-ступенчатой «механики» и рычаг «раздатки». Все это не для красоты. Дело в том, что схему трансмиссии принципиально менять не стали.
Электромотор передает тягу на уазовскую родную «коробку» — ей можно работать в ручном режиме. Для этого необходимо переключить еще один рычаг. Сохранили и «раздатку», которая стыкуется с коробкой передач. Ну а от «раздатки» идут два карданных вала на мосты.
Увы, но прохватить на электрическом Hunter удалось только в академических условиях полигона. Как электромобиль поведет себя на реальном бездорожье, где он будет буксовать и ползти в глубокой колее, осталось загадкой. Предположу, что потяжелевший внедорожник ждут проблемы в рыхлом грунте.
Вопросы есть и к преодолению водных преград. Представители компании рассказали, что тяговые батареи установлены в герметичные кожухи, поэтому Spartan EV способен преодолевать брод глубиной до полуметра. Но мы же знаем, что, например, фонари «Хантера» моментально набирают воды при форсировании водных преград. Как бы с батареями такого не вышло.
Сейчас MWM Spartan EV видится просто диковинной машиной. Пробой сил, так сказать. На мой взгляд, будущее модели в России туманно, потому как электрокары дороги, да и соответствующей инфраструктуры у нас нет.
Что же касается Европы, то там за Spartan EV в топовом оснащении просят 40 000 евро. Для покупателей из нашей страны, такая сумма сравнима с приобретением космического корабля из фантастического фильма. Поэтому сейчас для многих электрический УАЗ «Хантер» так и останется диковинным средством передвижения.