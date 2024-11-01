К российским дилерам LADA приехала Vesta Sportline с новыми опциями

Конечно, «горячая» Vesta стала дороже из-за более богатого и полного оснащения, но увеличение стоимости можно считать незначительным. По мнению дилеров, спрос покупателей это не ослабит, поскольку LADA Vesta Sportline — нишевый автомобиль. Его по достоинству оценят любители острых ощущений, которые хотят получать яркие эмоции за рулем и явно обозначать себя в потоке других машин.

С новым набором опций LADA Vesta Sportline добралась до Санкт-Петербурга. В один из дилерских шоу-румов Северной столицы приехали первые два экземпляра в кузовах «седан» и «универсал». Во втором случае это версия Sportline Black, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Наличие системы стабилизации должно подогреть интерес россиян к спортивной «Весте», поскольку в случае автомобилей спортивной линейки иметь ESC при активной манере вождения особенно важно.

Ранее портал «АвтоВгляд» подробно рассказал, как АВТОВАЗ усовершенствовал «горячую» LADA Vesta Sportline. Кстати, система ESC для нее настроена совсем иначе, чем для других машин флагманского семейства.