Гонки по вертикали: первый тест-драйв новой LADA Vesta Sportline

Данные о продажах АВТОВАЗа однозначно говорят, что отечественный производитель не только не дышит на ладан, а совсем напротив — его продукцией буквально дышит потребитель, все чаще голосуя рублем за его машины. Так, к примеру, в зажиточном 2014 году продукция Волжского автозавода занимала лишь 16% рынка. К 2021 году автостроитель незначительно увеличил свое присутствие, достигнув отметки в 22% от общего объема продаж новых авто, но говорить о былых успехах все еще не приходилось.

Большому куску ВАЗ радуется

Зато в этом году, реализовав с января по август более 206 000 машин, тольяттинцы отгрызли от «пирога» почти 42% (считай, едва ли не каждое второе реализованное в 2023 году авто — это LADA). И оно не мудрено, ведь продавцы китайских машин и те, кто ввозит «тачки» по параллельному импорту, не иначе как берега попутали! Шутка ли, самая простецкая поделка из Поднебесной стоит под 2,5 ляма! А про «японцев», «немцев» и «корейцев», доехавших до автосалонов окольными путями, вообще молчать приходится. И потому единственно доступный вариант, оставшийся на рынке, как раз таки LADA.