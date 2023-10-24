Гонки по вертикали: первый тест-драйв новой LADA Vesta Sportline

Данные о продажах АВТОВАЗа однозначно говорят, что отечественный производитель не только не дышит на ладан, а совсем напротив — его продукцией буквально дышит потребитель, все чаще голосуя рублем за его машины. Так, к примеру, в зажиточном 2014 году продукция Волжского автозавода занимала лишь 16% рынка. К 2021 году автостроитель незначительно увеличил свое присутствие, достигнув отметки в 22% от общего объема продаж новых авто, но говорить о былых успехах все еще не приходилось.
Большому куску ВАЗ радуется
Зато в этом году, реализовав с января по август более 206 000 машин, тольяттинцы отгрызли от «пирога» почти 42% (считай, едва ли не каждое второе реализованное в 2023 году авто — это LADA). И оно не мудрено, ведь продавцы китайских машин и те, кто ввозит «тачки» по параллельному импорту, не иначе как берега попутали! Шутка ли, самая простецкая поделка из Поднебесной стоит под 2,5 ляма! А про «японцев», «немцев» и «корейцев», доехавших до автосалонов окольными путями, вообще молчать приходится. И потому единственно доступный вариант, оставшийся на рынке, как раз таки LADA.
Впрочем, надо оговориться, что покупают «Жиги» не только и не столько от безысходности. Если отбросить все предрассудки, то в действительности и «Гранты» и «Весты» выглядят более чем опрятно, за что, конечно же, спасибо незабвенному Стиву Маттину. Да и внутри давно уж нет никакого советского уныния и откровенно дешманских материалов. Короче говоря, вполне себе современные автомобили.
Эй, ты че такая дерзкая?!
Однако познакомившись с LADA Vesta Sportline стало очевидно, что тольяттинцы превзошли сами себя, выйдя на качественно новый уровень. И если бы не шильдики с ладьей, то я бы однозначно сказал, что нам выкатили для знакомства добротного «корейца».
Благодаря заниженной на 2 сантиметра от стандартной версии подвеске, расширенной на 18 мм колее (из-за чего даже пришлось делать новые крылья из пластика), 17-дюймовым эксклюзивным дискам, модным бамперам и элегантному спойлеру на крышке багажника Vesta выглядит не просто спортивно, а вызывающе дерзко. Впрочем, одной спортивной внешностью дело не ограничивается.
Под капотом у автомобиля стандартный 4-цилиндровый силовой агрегат… Правда, форсированный до 118 «кобыл» (напомним, стоковый мотор выдает 106 «лошадей»). Прибавка в мощности случилось за счет установки распредвалов с увеличенным подъемом кулачков и топливных форсунок бОльшей производительности.
Конечно же, не обошлось без доработок выхлопной системы. Но в отличие от гаражного тюнинга, где для повышения мощи мотора умельцы ставят ревущий на всю округу прямоток, АВТОВАЗ подошел к проблеме творчески: с одной стороны на 40% увеличил сечение выпуска (то есть сделал, по сути, тот самый прямоток), с другой — установив дополнительный глушитель, наполненный волокнистыми материалами, сохранил уровень шума в пределах стандарта.
Ходовка тоже претерпела изменения. Так, инженеры подразделения «Лада Спорт» (именно эта «дочка» АВТОВАЗа взялась за выпуск Vesta Sportline) интегрировали амортизаторы с усиленными штоками. Ко всему прочему аморты стали на 20% жестче стандартных вестовских — причем как на сжатие, так и на отбой. Однако ход штока при этом остался без изменений. Да, ездить по ухабам стало менее комфортно, но виражи машина проходит, будто по рельсам.
Кондуктор, нажми на тормоза…
Увеличение мощности автомобиля потребовало внести изменения в тормозною систему. На переднюю ось конструкторы поставили 300-миллиметровые вентилируемые диски, благодаря которым тормозной момент на передке вырос на 10%. На зад поставили «блины» чуть меньшего диаметра — 260 мм, но в любом случае это не архаичные «барабаны».
Вдобавок ко всему производитель перенастроил ABS, адаптировав ее, так сказать, под езду в спортивном режиме. Как показали замеры на стенде, «колдовство» с тормозной системой позволило повысить ее эффективность на 19%. Не уверен, конечно, что в данном случае речь идет о сокращении остановочного пути на эти самые проценты, но по ощущениям реагирует Sportline на нажатие средней педали и впрямь быстрее.
Впрочем, повышение производительности тормозной системы неизбежно сопряжено с ее перегревом. Инженеры предусмотрели и это, разработав под спортивную редакцию Vesta 17-дюймовые колесные диски, позволяющие эффективнее проветривать тормоза. Если говорить об этом в цифрах и фактах, то количество последовательных торможений со 100 км/ч до полной остановки до наступления перегрева увеличилось с 5 до 8 циклов! Да, и еще немного интересного о дисках: в отличие от «гражданской» версии Vesta, где литье имеет 4 отверстия под шпильки, «спортлайновская» «обувь» для пущей надежности фиксируется на 5 точек.
Анатомия спорта
В салоне авто тоже все пропитано спортом. Не в том смысле, что там запах, как в полуподвальном тренажерном зале, а чувствуется дух скорости. Накладки на педали выполнены из рифленой нержавейки с прорезиненными вставками. Сиденья анатомической формы с ярковыраженной боковой поддержкой специально для версии Sportline получили новый наполнитель. Кстати, сидушки а-ля спорт мне никогда не нравились, особенно в долгих вояжах: толком не усядешься как тебе удобно, поясничная подпорка не ярко выражена, от чего спина начинает быстро ныть, и сами «ковши» жесткие, как деревенская скамейка. Но в случае с Vesta Sportline подобных претензий не возникло вообще никаких.
А дело было не в бобине
Но давайте от описательной части перейдем, что называется, к повествованию о том, как «бегает» эта «спортсменка». Знаете, первые ощущения весьма смазанные: с одной стороны, стартует бодро, но не сказать, чтобы традиционная версия сильно проигрывала в динамике разгона. И откуда там взялись заявленные 118 сил? Не иначе как из фантазий разработчиков…
Но дело было не в бобине! Топливная карта прошита таким образом, что свой потенциал Vesta Sportline начинает открывать после… 5000 об/мин. И это отнюдь не шутка. А самые пиковые значения по тяге мотор выдает в диапазоне 5500—6500 оборотов. Так что разгонять авто до «сотки» на второй передаче в данном случае — это не издевательство над движком, а абсолютная норма. Если же переключать передачи на меньших оборотах, то, по большому счету, никаких отличий от обычной «Весточки» вы не почувствуете.
Зато рулится Sportline однозначно четче и острее, буквально вгрызаясь в асфальт и послушно выполняя любую, даже едва заметную команду пилота. Да, подвеска ощутимо жестче — уж не знаю на 20% или больше — но по энергоемкости ни чуть не уступает той, что стоит на простых авто. За все время теста до характерного стука амортизаторы мы не пробили, хотя, чего греха таить, пару неприятных колдобин на своем пути поймали.
Тянем-потянем…
Впрочем, есть во всей этой сладкой спортивной истории и небольшая ложка дегтя. Одна из локаций, которую мы посетили во время теста, находилась в низине, и выбраться оттуда, несмотря на то, что подъем асфальтированный, получилось не сразу. Даже на первой передаче автомобиль с большим напрягом взбирался в гору, будто бы его забыли снять с ручника или по ошибке воткнули третью. В общем, чтобы взять подъем, пришлось палить сцепление, дабы дать мотору возможность раскрутиться.
Хотя, положа руку на сердце, сей досадный момент не такой уж и страшный. Решается перепрошивкой блока управления двигателем в любой конторе, занимающейся чип-тюнингом. Знаю о чем говорю, ведь у самого была LADA «десятого» семейства, «мозги» которой гаражные умельцы настроили так, что восьмиклапанный 1,5-литровый движок начинал тащить как дизель уже с 1800 об/мин, и тяга не думала заканчиваться вплоть до 4500 оборотов. Так что «доточить» Sportline, уверен, каждый сможет под свою манеру езды. Другой вопрос — готовы ли вы рискнуть ради этого гарантией?..
Универсальный спортсмен
LADA Vesta Sportline не просто найдет своего покупателя — она имеет все шансы стать своеобразным локомотивом продаж отечественной марки. Нет, не бестселлером, потому как и по цене данная модификация будет дороже «гражданской» версии, да и спортивный «костюмчик» понравится не всем… А именно локомотивом, который своими новыми идеями и подходами как в техническом смысле, так и в плане дизайне будет двигать бренд LADA в целом.
И это, несомненно, привлечет новое поколение покупателей, столь ценящих модное, стильное, молодежное. А наличие в линейке LADA спортивного универсала, традиционно считавшимся вариантом для прожженных дачников, раз и навсегда поставит точку в споре между утилитарностью автомобиля и удовольствием от его вождения.
Что касательно цен… Представители АВТОВАЗа озвучат их в ноябре, когда официально стартую продажи спортивной линии. Сейчас же можно лишь строить гипотезы из разряда: берем цену Vesta в максимальной комплектации, прибавляем к ней 350—400 тысяч «деревянных» и получаем стоимость новинки. А это, как понимаете, переваливает за 2 миллиона рублей. Но лучше дождемся официальных прайсов, которые вполне могут нас порадовать. Впрочем, как и огорчить.