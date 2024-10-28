АВТОВАЗ усовершенствовал «горячую» LADA Vesta Sportline

Вслед за обычной «Вестой» систему курсовой устойчивости получила и ее спортивная модификация Sportline. А помимо ESC, «заряженная» версия вернула себе боковые подушки безопасности, трехступенчатый обогрев сидений, камеру заднего вида с динамической разметкой и ряд других небесполезных опций.

В АВТОВАЗе уточняют, что в LADA Vesta Sportline система ESC настроена иначе, нежели в обычной «Весте» — чтобы «наиболее полно раскрыть потенциал форсированного мотора и подвески спортивного типа». Другое отличие — возможность полностью отключить ассистента. На «базовой» Vesta он, напомним, тоже уходит в «спящий режим» по команде водителя, но лишь до тех пор, пока стрелка спидометра держится ниже отметки 57 км/ч.

Помимо ESC и тех опций, что мы уже перечислили, LADA Vesta Sportline обзавелась функцией электроскладывания зеркал, датчиками дождя и освещенности, задним подлокотником, автоматическим режимом передних стеклоподъемников. А из абсолютно новых «фишек» можно отметить передний парктроник, мониторинг мертвых зон, светодиодные противотуманки, подсвечивающие повороты, а также обогреваемые форсунки омывателя.

LADA Vesta Sportline продается в двух вариантах кузова — седан и универсал. «Спортивная» версия отличается форсированным (до 118 л.с.) двигателем, перенастроенными подвеской и тормозами, аэродинамическим обвесом, анатомическими креслами и особой отделкой интерьера. Приобрести четырехдверку в исполнении Sportline можно по цене от 2 273 000 рублей, пятидверку — от 2 443 000. При этом стоимость нового оборудования — 80 100 целковых.