Kia представила рестайлинговый кроссовер Sportage

Обновленный Kia Sportage дебютировал на родине. И хотя этот корейский бренд официально ушел из России, нам представленная модель все равно интересна, ведь сейчас ее завозят на отечественный рынок по схеме параллельного импорта. В ходе рестайлинга переднюю часть «Спортэйджа» радикально пересмотрели, добавив ему широкую радиаторную решетку с крупными ячейками, вертикальную головную светотехнику и измененные бампера. В задней части сложно не обратить внимание на доработанную «световую подпись».

Начальной версии обновленного Kia Sportage в Южной Корее сохранили 146-сильный мотор объемом 2,0 л. Похоже, что для него будет доступна «механика». Турбированный 180-сильный 1,6-литровый двигатель тоже на месте, но его парой стал классический «автомат» вместо «робота». Новая трансмиссия работает более плавно. Гибридное исполнение «вооружили» такой же «турбочетверкой» и 64-сильным электромотором вместо прежнего 60-сильного. Систему рекуперации оптимизировали.

Помимо обычного Kia Sportage, появилась и внешне агрессивная модификация X-Line с 19-дюймовыми колесными дисками. В салоне руль стал более угловатым, центральный тоннель обзавелся новой накладкой с круглым селектором и кнопками. Сдвоенный блок с 12,3-дюмовыми диагоналями экранов сделали более технологичным. Кроме того, корейцы доработали шумоизоляцию дверей. А повысить комфорт при движении должны новые передние амортизаторы.

На домашнем рынке за обновленный Kia Sportage просят минимум 2 млн рублей в пересчете на наши деньги, открыт прием заказов. В Южной Корее и Соединенных штатах продают паркетник с длинной базой, для Европы ее как обычно сделают меньше.

Ранее Kia Sportage попал в список автомобилей, историю которых россияне чаще всего проверяют на вторичке.