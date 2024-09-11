Названы автомобили, историю которых россияне чаще всего проверяют на вторичке

Лидером по числу онлайн-проверок истории подержанных автомобилей в своем сегменте стал кроссовер Volkswagen Tiguan. Согласно подсчетам экспертов, его доля составила 3,57%. Вторую строчку занимает Kia Sportage, третью — Toyota RAV4, это 3,52 и 3,04% соответственно.

Четвертая позиция у французского «паркетника» Renault Duster с долей 2,85%. На пятом месте расположился Nissan Qashqai, у него 2,83%. Рейтинг составили аналитики сервиса онлайн-проверки истории автомобилей «Автотека». Эксперты изучили запросы по кроссоверам и внедорожникам с пробегом.

Среди брендов с января по август текущего года россияне чаще всего интересовались историей подержанных Toyota. Доля запросов на продукцию японского концерна — 8,21%. На второй позиции Nissan с долей 8,08%, на третьей — Hyundai и его 7,01%. На четвертой строчке BMW с результатом 6,95%. В топ-5 также включили Kia, этому бренду досталось 6,6%.

Эксперты считают, что в ближайшем будущем рейтинг изменится. Дело в том, что автопроизводители из Китая уделяют пристальное внимание внедорожникам и кроссоверам. Многие модели из Поднебесной начали заполнять вторичку, а значит, количество запросов на их истории будет расти.