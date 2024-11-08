Kia Rio, LADA Granta и Vesta лидируют по продажам в РФ

Согласно очередному исследованию авторынка, в ТОП-5 по продажам в нашей стране выбились российские LADA Granta и Vesta, корейские Kia Rio и Hyundai Solaris, а также «немец» Volkswagen Polo. В случае «Гранты» и «Весты» эксперты анализировали реализацию новых машин и авто с пробегом, а названные иномарки исследовали только на вторичке.

Аналитикой занимались специалисты сервиса «СберАвто». Согласно их данным, 90% продаж автомобилей через эту площадку приходится на вторичный рынок. Медианный чек на машины с пробегом в текущем году составил 1,1 млн рублей, для новых авто — 1,4 млн. Жители Москвы и Московской области, Петербурга, Краснодарского края и Татарстана чаще других предпочитали покупать личный транспорт в режиме онлайн.

К лидерам продаж в первую очередь причисляют «Гранту» и «Весту». В случае первой модели ее медианная стоимость на первичке составила 1,05 млн рублей, на вторичке — 930 тыс. У «Весты» в тех же категориях — 1,55 и 1,1 млн соответственно. Актуальные цифры для Kia Rio с пробегом — 1,1 млн рублей, для Hyundai Solaris и Volkswagen Polo — 1 млн. В рейтинг также затесался Ford Focus с прайсом в 790 тыс. рублей.

Стоимость всех вышеперечисленных моделей чаще всего не превышает 1,5 млн рублей, в рамках сервиса на эту категорию машин приходится две трети продаж. Если брать диапазон от 1,5 до 3 млн рублей, то здесь россияне предпочитают покупать LADA Granta, Kia Rio и Hyundai Creta. В сегменте более 3 млн рублей лидируют Toyota Camry, Geely Monjaro и BMW X5.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что автомобили с пробегом подешевели в России на 11%. Они падают в цене шестой месяц подряд.