Автомобили с пробегом подешевели в России на 11%

В то же время по итогам октября машины на вторичке подорожали в некоторых субъектах больше, чем на 10%. Это касается Курганской области и Северной Осетии. В первом случае прибавка составила 11,5%, во втором — 14,6%. То есть это 942 тыс. и 1,39 млн рублей соответственно, выяснили эксперты сервиса «Авто.ру Оценка».
Если говорить о конкретных моделях, за октябрь больше всего потеряли в цене LADA 2113 и 2115. У одной минус 5% и прайс в 234 тыс. рублей, у второй — минус 4% и 241 тыс. рублей. Пятерку в этом рейтинге замыкают иномарки. Речь идет о Mercedes-Benz W222, Nissan Pathfinder R51 и Volvo S60 второй генерации. Средняя стоимость «немца» составила 7,2 млн рублей, «японца» — 1,74 млн рублей, «шведки» — 1,17 млн рублей.
Напомним, в нашей стране LADA Priora и Ford Focus попали в топ рейтинга популярных машин на вторичке. Эксперты озвучили итоги продаж с января по сентябрь.