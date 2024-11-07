Автомобили с пробегом подешевели в России на 11%

В нашей стране по итогам второго месяца осени средняя стоимость подержанного автомобиля не старше 15 лет снизилась до 2,03 млн рублей. Это ниже на 11%, чем в январе. Наиболее ощутимые изменения аналитики зафиксировали в трех регионах. В Псковской области планка средней цены стала ниже на 10%, достигнув 1,05 млн рублей. В Алтайском крае падение чуть больше — минус 10,2%, результат — 1,71 млн рублей. В Кемеровской области — минус 10,4%, итог — 1,31 млн рублей.

В то же время по итогам октября машины на вторичке подорожали в некоторых субъектах больше, чем на 10%. Это касается Курганской области и Северной Осетии. В первом случае прибавка составила 11,5%, во втором — 14,6%. То есть это 942 тыс. и 1,39 млн рублей соответственно, выяснили эксперты сервиса «Авто.ру Оценка».

Если говорить о конкретных моделях, за октябрь больше всего потеряли в цене LADA 2113 и 2115. У одной минус 5% и прайс в 234 тыс. рублей, у второй — минус 4% и 241 тыс. рублей. Пятерку в этом рейтинге замыкают иномарки. Речь идет о Mercedes-Benz W222, Nissan Pathfinder R51 и Volvo S60 второй генерации. Средняя стоимость «немца» составила 7,2 млн рублей, «японца» — 1,74 млн рублей, «шведки» — 1,17 млн рублей.

Напомним, в нашей стране LADA Priora и Ford Focus попали в топ рейтинга популярных машин на вторичке. Эксперты озвучили итоги продаж с января по сентябрь.