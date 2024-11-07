Темные времена: почему российский авторынок катится в пропасть

Объемы автокредитования в России резко снизились на фоне снижения покупательской активности после повышения коэффициентов утильсбора и ключевой ставки. Однако это только часть проблемы, сложившейся на авторынке. Эксперты объяснили порталу «АвтоВзгляд», почему сокращение спроса на автокредиты — это только «начало долгой болезни».

В октябре, по подсчетам аналитиков ВТБ объемы автокредитования упали на треть относительно сентября. Резкое снижение показателя заметили также специалисты Frank RG. Однако за 10 месяцев масштаб выданных займов в этом сегменте, напротив, увеличился на 66% в сравнении с январем-октябрем 2023-го, признают специалисты. А это, вероятно, означает, что ничего страшного со спросом на авторынке не происходит, и доступные машины никуда не делись.

Но на самом деле, ситуация сложная, считает вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин. Люди стремились купить машины, пользуясь целевым кредитованием, чтобы успеть до повышения утилизационного сбора, то есть до удорожания, которое считали и считают весьма существенным. Цены действительно очень высокие и будут расти дальше, признает эксперт.

— Но ясно также, что займы по нынешним ставкам — это для «сильных духом» и слабых с точки зрения финансовой грамотности. Сейчас активно растет популярность такой услуги, как подписка на авто, которая сегодня обходится потребителю дешевле, чем кредит, хотя раньше была дороже. Поэтому я подозреваю, что у «автокреда» будущее сомнительное, — полагает г-н Шапарин.

Глава ЦБ РФ подрывает авторынок страны. Фото globallookpress.com

На самом деле, все гораздо хуже, считает глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов. С подпиской или без, но ситуация со спросом на авторынке в целом сейчас просто удручающая. По данным эксперта, в конце октября-начале ноября снова ускорился спад продаж новых автомобилей: -17% по количеству заявок на автокредиты.

— Это практически отражает спрос. На рынке автомобилей с пробегом падение превышает 8%. Но сегмент новых ТС традиционно более волатильный. В целом по уровню спроса мы сейчас вернулись к началу года. В сравнении с первой рабочей неделей января у нас спрос и на новые, и на подержанные выше всего на пять процентов, — сетует эксперт.

Он указывает на еще одну закономерность. В конце каждого месяца, когда дилерский центр подводит итоги выполнения планов по продажам, он наращивает активность. «Отрицательные пики» случаются в начале каждого месяца, поэтому спад продаж усиливается.

После закрытия месяца дилеры «перетаскивают» для отчетности продажи начала месяца в конец предыдущего, поскольку планы выполнять очень трудно. Одновременно продолжается повышение самих кредитных ставок вслед за учетной.

Фото globallookpress.com

— На прошлой неделе — это первая неделя после очередного повышения ключевой ставки по новым автокредитам, она выросла еще на 0,7% и уже составляет 17,6%. То есть это практически то, с чего мы начинали год, когда не было еще никаких субсидий у производителей. А для рынка машин с пробегом ставка достигла уже 25,4%. Это исторический максимум, и примерно с начала сентября рост продолжается, — рассказывает Жигалов.

И вряд ли остановится, поскольку велика вероятность нового повышения учетной ставки на ближайшем заседании в декабре, чего Центробанк и не скрывает. А с 1 января в очередной раз будет повышен утильсбор. Последствия будут печальными, уверен собеседник портала «АвтоВзгляд».

— Рынок сейчас в жесткой депрессии, и дотации производителей на автокредитование по новым машинам на самом деле не действуют. Если мы посмотрим первую половину года, то после застоя первого квартала активно начали субсидировать кредитную ставку, и она снизилась практически на 4 процентных пункта в течение второго квартала.

Где-то в августе был достигнут минимум, но продажи тем не менее были под давлением. У нас не было никакого роста продаж именно в преддверии повышения утильсбора с 1 октября. Помог третий квартал, но этот стимул сейчас уже отработан, — констатирует эксперт.

На российском авторынке сложилось, без преувеличения, депрессивное состояние, и продлится оно как минимум до конца первого квартала. И то — при условии, если перестанет расти учетная ставка. Так что следующий год будет тяжелым, резюмирует г-н Жигалов.