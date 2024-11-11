Кроссоверы Xcite X-Cross 8 добрались до дилерских центров

Папарацци обнаружили на территории одного из московских дилерских центров новые Xcite X-Cross 8 до официального старта продаж. Кузова двух найденных трехрядных паркетников окрашены в черный и серый цвета. К особенностям дизайна новинок можно отнести «рифленую» радиаторную решетку с фирменным шильдиком спереди и сплошной LED-фонарь на багажной двери.

Шпионские снимки опубликовал ресурс «Китайские автомобили. рф». Помимо экстерьера Xcite X-Cross 8, в кадре засветился и его салон. У одного из припаркованных на дилерской площадке кроссоверов видны цифровая комбинация приборов и отдельный мультимедийный сенсорный экран. По официальным данным, их диагонали должны составить 12,3 дюйма. Интерьер оформлен в коричневых тонах. Что любопытно, на фотографии центральный тоннель товарного кроссовера оказался глянцевым. На более ранних изображениях у него было матовое покрытие.

По словам инсайдеров из дилерской сети, топовый X-Cross 8 обойдется покупателям в 3,4 млн. рублей. Более подробный прайс представители Xcite обещают раскрыть позже.

Напомним, что российский бренд Xcite официально представил свой новый кроссовер X-Cross 8 в последний день октября этого года. «Восьмерка» стала первым полноприводным автомобилем марки. Мы уже писали о ее особенностях и технической начинке.