Кризис российского автопрома: непаханое поле для инноваций или «подарок» для КНР

Вы удивитесь, но отечественного автопрома есть, оказывается, практически все, что нужно для качественного развития. По крайней мер, так считает экономист Никита Кричевский, рассказавший в беседе с корреспондентом портала «АвтоВзгляд», почему в этой ситуации наш рынок ограничивается ролью «подарка для китайцев» и как можно было бы разрешить эту проблему.

В России по-прежнему нет опыта разработки базового образца автомобиля, единой, так сказать модульной платформы национального транспортного средства, рассказывает доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. А чтобы таковой в конечном итоге появился, необходим некий изначальный продукт. Однако тривиальное выделение финансирования под обещания и проекты «на бумаге» результата не дадут, уверен эксперт.

Характерным примером в этом смысле собеседник портала «АвтоВзгляд» считает успех Китая. На этапе становления своего автопрома, в КНР создавались совместные предприятия с крупными западными концернами — возникали новые заводы. Параллельно китайцы строили собственные производственные линии. Они постепенно перенимали опыт, компетенции, копировали и транспортные средства, и оборудование для их производства.

— Причем в одном из регионов КНР, где была выше безработица, ставили трудоемкие производства. А там, где безработица — меньше, а компетенции — выше, внедряли более высокотехнологичные, с меньшим числом рабочих рук, предприятия, — рассказывает Кричевский.

Фото globallookpress.com

Эта кропотливая работа сделала в конечном итоге китайский автопром таким, каким сегодня его знает весь мир. В развитии технологий этой отрасли Китай практически догнал Европу. В качестве и долговечности «китайцам» пока есть куда расти, но буквально за считанные годы они станут лучше европейских машин, уверен профессор. При этом поставщики из КНР уже выигрывают в ценообразовании. Покупать машину по китайским кредитным программам даже в России часто выгоднее, чем оплачивать ее полностью сразу.

Дело в том, что китайские компании не просто заинтересованы в реализации своих изделий, замечает эксперт. Если в КНР появляется готовый продукт, к его продвижению везде, где только возможно, подключается государство. Ведь речь идет про рабочие места, налоги, повышение престижа и, в конечном итоге, про вложения в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).

— Сейчас политические лидеры КНР — верхи компартии Китая — продвигают идею о расширении экспансии на любые рынки. Конечно, необязательно, чтобы именно на российский. Мы просто оказались этаким подарком для китайского автопрома, поскольку западные концерны от нас ушли, а своей продукции не хватает. И проблемы с расчетами решаются, и кредитные программы в России внедряются.

Китайский опыт — наглядный пример того, как можно развивать автопром большой страны. Более того, в России существуют госкорпорации, которые теоретически могли бы этим заняться, поскольку имеют непосредственное отношение к специализированной высокотехнологичной промышленности, отмечает профессор. И с финансированием проблем не будет. Но такая работа не ведется, и нет внятного ответа, почему, — рассуждает эксперт.

Фото globallookpress.com

— Я не говорю, что все это должно быть один в один скопировано у нас. Но ведь компании из КНР сейчас что-то делают на наших площадках. Кто или что мешает нам по их же опыту позаимствовать компетенции, например, в производстве автоматических коробок передач?

Нам и строить ничего не надо. Достаточно загрузить мощности, которые уже есть. А вот почему это не делается — большой вопрос. Выражаясь современным деловым языком, отсутствует целенаправленное таргетирование , — отмечает Кричевский.

Таким образом, у российского автопрома есть достаточные ресурсы и возможности для воспроизведения успешного зарубежного опыта для серьезной заявки на относительную самостоятельность.

Хочется верить, что в обозримом будущем нас все-таки порадуют отечественными чудесами техники, сопоставимыми по технологической новизне, надежности и комфорту с ведущими образцами современной китайской промышленности. Желательно — по доступным ценам и побыстрее.