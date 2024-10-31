Xcite официально представил новый кроссовер X-Cross 8

X-Cross 8 стал первым полноприводным автомобилем отечественного бренда Xcite. У него под капотом установлен 150-сильный турбомотор объемом 1,6 л. Переключением передач заведует 7-диапазонный «робот» с парочкой сцеплений. Дорожный просвет модели составляет подходящие для российских условий 190 мм. Оптику новинки сделали полностью светодиодной, в качестве опций клиентам предлагают разноцветную подсветку салона и панорамную крышу. Покупатели могут выбирать между шестью вариантами окраски кузова.

В качестве адаптации к особенностям нашего климата Xcite X-Cross 8 уже в «базе» получил пакет «теплых опций». То есть сразу греются руль, ветровое стекло, форсунки омывателя и оба ряда сидений. Кузову провели дополнительную оцинковку для большей защиты от коррозии.

На борту у кроссовера полдюжины «эйрбегов», доступны передние и задние датчики парковки и камера, обеспечивающая круговой обзор. В список электронных ассистентов вошли системы помощи при трогании на подъеме и спуске, мониторинга слепых зон.

Фото: Xcite

Длина кросовера Xcite X-Cross 8 достигает 4740 мм, ширина — 1860 мм, а высота — 1705 мм. Объем багажника варьируется от 193 до 2101 л, он оборудован электроприводом, как и водительское кресло. В него встроили функции памяти и вентиляции, регулировки в 6 направлениях и в 4 направлениях в области поясницы. Диагонали экранов комбинации приборов и мультимедийного комплекса составили по 12,3 дюйма, дисплей двухзонного климат-контроля сделали 8-дюймовым. Двигатель можно запускать кнопкой, реализована система доступа в салон без ключа.

Автомобили уже поступают в дилерские шоу-румы, о старте продаж производитель объявит дополнительно. Тогда же петербуржцы раскроют и цены новинки.

­Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Xcite отзывает почти 2 тысячи кроссоверов X-Cross 7 — младшего брата X-Cross 8. Сервисную кампанию анонсировал «Автозавод Санкт-Петербург».