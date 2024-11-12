Эксперты не ошиблись: в России резко падают продажи новых авто

Тем нее менее, к концу текущего года наш авторынок все равно должен выйти в плюс, сообщает «Коммерсантъ». Но пока он сократился во всех сегментах примерно на 25% c 4 по 10 ноября. Ощутимее всего просела реализация легких коммерческих автомобилей. Спрос на них снизился до 2,42 тыс. или на 26,4%.
Меньше всего падение рынка почувствовали на себе грузовики, их реализация упала до 2,07 тыс. или на 24,3%. Продажи легковушек рухнули на 24,6%: россияне приобрели 27,23 тыс., уточняет аналитическое агентство «Автостат».
В среднем отечественный автомобильный рынок сократился на 24,6%, однако в отдельных регионах зафиксировано более ощутимое падение спроса. Помимо Москвы, наиболее серьезное охлаждение произошло в Подмосковье и Петербурге, меньше всего ситуация сказалась на Самарской области, что связывают с продажами «Лады».
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, какие автомобили лидируют по продажам в РФ. Подведены итоги за первые три квартала 2024 года.