Эксперты не ошиблись: в России резко падают продажи новых авто

В России, как и предупреждали реальные игроки рынка, началось глобальное снижение продаж новых легковушек. По мнению специалистов, это было ожидаемо после повышения коэффициентов утильсбора и роста ключевой ставки. В ноябре продажи сразу упали на четверть за каких-то семь дней. Больше всего это отразилось на Москве: столичный рынок сжался на 42,4% по сравнению с прошлой неделей или на 22,6%, если сравнивать с результатами аналогичного периода в 2023-м.

Тем нее менее, к концу текущего года наш авторынок все равно должен выйти в плюс, сообщает «Коммерсантъ». Но пока он сократился во всех сегментах примерно на 25% c 4 по 10 ноября. Ощутимее всего просела реализация легких коммерческих автомобилей. Спрос на них снизился до 2,42 тыс. или на 26,4%.

Меньше всего падение рынка почувствовали на себе грузовики, их реализация упала до 2,07 тыс. или на 24,3%. Продажи легковушек рухнули на 24,6%: россияне приобрели 27,23 тыс., уточняет аналитическое агентство «Автостат».

В среднем отечественный автомобильный рынок сократился на 24,6%, однако в отдельных регионах зафиксировано более ощутимое падение спроса. Помимо Москвы, наиболее серьезное охлаждение произошло в Подмосковье и Петербурге, меньше всего ситуация сказалась на Самарской области, что связывают с продажами «Лады».

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, какие автомобили лидируют по продажам в РФ. Подведены итоги за первые три квартала 2024 года.