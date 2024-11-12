Рассекречены цены на российский кроссовер Xcite X-Cross 8

Рассекретить прайс-лист на Xcite X-Cross 8 удалось «Российской газете». Согласно ее информации, в базовом исполнении этот SUV обойдется покупателям как минимум в 2 999 000 рублей. Уже за эти деньги автомобиль оборудован пакетом «теплых» опций. То есть водитель и пассажиры могут рассчитывать на обогрев первого и второго ряда сидений, ветрового стекла и форсунок омывателя, а также рулевого колеса. В рамках адаптации к нашему климату кузов прошел дополнительную оцинковку.
Стоимость средней версии X-Cross 8 начинается от 3 299 000 рублей. Паркетник в топовой комплектации обойдется покупателям в 3 399 000 рублей. Напомним, кроссоверы Xcite X-Cross 8 уже добрались до дилерских центров. «Живые» новинки рынка недавно выследили фотошпионы.