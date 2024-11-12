Рассекречены цены на российский кроссовер Xcite X-Cross 8

Старт продаж отечественного кроссовера X-Cross 8 на нашем рынке запланирован на 14 ноября. Это первая полноприводная модель марки Xcite, которая выпускает свои автомобили на бывшем заводе Nissan в Петербурге. «Восьмерка» оснащена 1,6-литровым турбомотором, выдающим 150 л.с. Силовой агрегат работает в паре с 7-диапазонным «роботом». Накануне стала известна стоимость топовой версии X-Cross 8, а теперь можно присмотреться и к стоимости остальных комплектаций.

Рассекретить прайс-лист на Xcite X-Cross 8 удалось «Российской газете». Согласно ее информации, в базовом исполнении этот SUV обойдется покупателям как минимум в 2 999 000 рублей. Уже за эти деньги автомобиль оборудован пакетом «теплых» опций. То есть водитель и пассажиры могут рассчитывать на обогрев первого и второго ряда сидений, ветрового стекла и форсунок омывателя, а также рулевого колеса. В рамках адаптации к нашему климату кузов прошел дополнительную оцинковку.

Стоимость средней версии X-Cross 8 начинается от 3 299 000 рублей. Паркетник в топовой комплектации обойдется покупателям в 3 399 000 рублей. Напомним, кроссоверы Xcite X-Cross 8 уже добрались до дилерских центров. «Живые» новинки рынка недавно выследили фотошпионы.