Exeed снизил цену на кроссовер RX в России

Аттракцион невиданной щедрости объясняется просто: в список комплектаций Exeed RX добавилась новая базовая версия под названием Urban. Благодаря ее появлению кроссовер стал дешевле, поскольку лишился части оснащения. Например, в «базе» нет передней центральной и коленной подушек безопасности, оптика не подсвечивает повороты, исчезли фоновая подсветка и система ионизации воздуха. Цвет салона может быть только черным, зато сохранились 20-дюймовые колесные диски, панорамная крыша и вентиляция кресел переднего ряда.

В итоге за Exeed RX просят как минимум 4,75 млн. рублей. Это на 290 тыс. рублей дешевле, чем следующее исполнение Planitum. Его оценили уже в 5,04 млн. рублей. Интерьер в старших версиях будет поинтереснее — доступны красно-белые расцветки и бежевая для топовой Flagship. Тут уже придется выложить не менее 5,49 млн рублей, но перед ней есть еще один вариант — Premium по цене от 5,34 млн рублей.

Под капотом у «Эр-икса» изначально установлен 197-сильный двухлитровый турбомотор, сочетающийся с 7-ступенчатым «роботом». Более дорогой альтернативой является 249-сильный мотор с 8-диапазонным «автоматом».

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что в Россию привезут гибридный Exeed RX. Дебют кросс-купе в нашей стране запланирован на ближайшее время.