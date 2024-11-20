В России возобновились продажи Mercedes-Benz подмосковной сборки

Как сообщает «Авто.ру», начальная цена четырехдверных E-класс и паркетников GLC составляет 9,68 млн рублей. Согласно ЭПТС, автомобили получили двигатели объемом 2,0 л и систему полного привода. В случае седанов можно рассчитывать на бензиновый 197-сильный силовой агрегат, а у вседорожника есть дизельные 194-сильные модификации. Переключением передач заведует «автомат» на девять ступеней.
Российский E-класс доступен исключительно в версии Sport. Помимо стайлинг-пакета AMG Line, она подразумевает 19-дюмовые колесные диски, мультимедийную установку с навигатором и кондиционер. Для отделки салона использованы кожа, дерево и алькантара.
Подмосковные «Мерседесы» получили двухлетнюю гарантию. Их дальнейшее производство не планируют. Похоже, что всеми обязательствами будет заниматься одна из «дочек» ГК «Автодом» — «МБ Рус».
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что качество автомобилей из Китая достигло уровня Mercedes-Benz и BMW.