В России возобновились продажи Mercedes-Benz подмосковной сборки

В Подмосковье неожиданно появились на свет седаны E-класса (W213) и кроссоверы GLC второго поколения. Партия автомобилей этих двух моделей сошла с конвейера завода, который раньше принадлежал немецкому «Мерседесу», официально сбежавшему из страны. Машины удалось собрать из комплектов, доставшихся новому владельцу предприятия вкупе с производственной площадкой. Сейчас это российский холдинг «Автодом».

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Как сообщает «Авто.ру», начальная цена четырехдверных E-класс и паркетников GLC составляет 9,68 млн рублей. Согласно ЭПТС, автомобили получили двигатели объемом 2,0 л и систему полного привода. В случае седанов можно рассчитывать на бензиновый 197-сильный силовой агрегат, а у вседорожника есть дизельные 194-сильные модификации. Переключением передач заведует «автомат» на девять ступеней.

Российский E-класс доступен исключительно в версии Sport. Помимо стайлинг-пакета AMG Line, она подразумевает 19-дюмовые колесные диски, мультимедийную установку с навигатором и кондиционер. Для отделки салона использованы кожа, дерево и алькантара.

Подмосковные «Мерседесы» получили двухлетнюю гарантию. Их дальнейшее производство не планируют. Похоже, что всеми обязательствами будет заниматься одна из «дочек» ГК «Автодом» — «МБ Рус».

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