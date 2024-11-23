SsangYong вернулся в Росcию с четырьмя моделями и программой локализации

Новость о том, что к нам, пусть и под другим именем, возвращается SsangYong не то, чтобы взорвала информационное пространство, но вызвала неподдельный интерес и экспертного сообщества, и простых автолюбителей. И то сказать: корейцы опять в России — как такое возможно, чем «возвращенцы» станут торговать, сколько будут стоить машины из Страны утренней свежести, когда начнутся продажи? На эти и другие вопросы порталу «АвтоВзгляд» ответил генеральный директор АО «РЭКС Моторс», ставшего эксклюзивным дистрибутором компании КGM, Виталий Осипов.

— Виталий, давайте для начала объясним читателям, как SsangYong превратился в КGM.

— Марка поменяла название после того, как в 2022 году акции компании SsangYong, оказавшейся в непростом финансовом положении, приобрела корпорации KG Group, назвав свое автомобильное подразделение KG Mobility. Новые владельцы привлекли серьезные инвестиции в развитие бренда с сохранением качества продукции.

— Инвесторами, в том числе, стали и китайские товарищи из Chery. То есть KGM сегодня — это уже не совсем корейские автомобили? И здесь пресловутый «китайский след»...

— KG Group — крупная структура, работающая по многим направлениям, включая и такие перспективные, как электрические и автономные транспортные средства, гибриды и так далее. И ее сотрудничество с упомянутым Вами производителем — совместный проект по разработке и производстве платформы как раз для гибридных авто. К тем автомобилям KGM, что будут поставляться в Россию, эта коллаборация никакого отношения не имеет.

Фото KGM.

Наши машины — настоящие качественные «корейцы», разработанные и выпускающиеся по технологиям SsangYong, на заводах SsangYong, бывшими сотрудниками SsangYong. Это касается и кузовов, и двигателей, и трансмиссий, и, повторю, качества и надежности.

— Ну и тогда к самому интересному: расскажем потенциальным покупателям, с какими моделями вы выходите на российский рынок.

— Мы будем представлены во всех сегментах SUV и предложим нашим клиентам и компактные кроссоверы, и среднеразмерные, и даже рамный внедорожник. Линейка состоит из моделей Tivoli, Korando, Torres, Rexton.

Первые три вооружены 1,5-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 163 л.с. и максимальным крутящим моментом 280 Нм, агрегатированными с 6-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» Aisin. А под капотом у полноприводного Rexton — 2-литровый GSL (225 л.с., 350 Нм) силовой агрегат с той же трансмиссией.

— И когда автомобили появятся у дилеров?

— В первом квартале 2025 года, причем все сразу.

— Серьезный подход, как, впрочем, и конкуренты. Вы бросаете вызов таким популярным и пользующимся спросом у нас «поднебесным» авто как Geely Coolray и Cityray; Jetour T2 и Haval Dargo; Jaecoo J7 и Jetour Dashing; ExeedVX и Haval H9. При этом все ваши автомобили, скорее всего, будут дороже перечисленных «китайцев». На что, грубо говоря, вы рассчитываете?

Фото производителя.

— Любой бизнес — это всегда риск, и тем более в нынешнее время. Но у нас, как я уже сказал, есть база, есть на чем основываться. Первое — корейское происхождение. Второе — мы действительно уверены в надежности и качестве своих автомобилей. Мы хотим предложить потребителю вернуться в приятную для него корейскую среду владения автомобилем. И третье — мы очень серьезно займемся продвижением бренда.

— Однако в середине 2010-ых, когда компания SsangYong прекратила поставки в Россию готовых автомобилей и машинокомплектов, причинами, подтолкнувшими бренд к такому решению, назывались нестабильность рубля и сложная рыночная ситуация в целом. Но ведь сейчас тоже далеко не самые благоприятные условия: взлетевшие в космические выси и коэффициенты утильсбора, и ключевая ставка. Почему же KGM решила выйти на отечественный рынок именно в такое непростое время?

— То, что мы запускаем проект именно в это время, не буду скрывать, это просто стечение обстоятельств. Проект мы задумали еще более полугода назад и просто поступательно его развивали. Кроме того, понимая сегодняшние реалии, те финансово-экономические условия, которые нам сейчас диктует ситуация, мы заранее заложили определенные риски в бизнес-план.

К тому же мы не гонимся на старте за какими-то великими объемами продаж понимая, что на входе точно будем неким нишевым продуктом для, скажем, людей, которые все-таки остались приверженцами корейских или других уважаемых, но покинувших страну, марок.

Фото производителя.

— И на какие все-таки объемы реализации вы рассчитываете?

— Изначально планировали продать в следующем году около 20 000 автомобилей. Но сейчас все так быстро и скоротечно меняется, так что коррективы возможны. В зависимости от того, как поведет себя рынок. Понятно, что сейчас есть все предпосылки к тому, что он начнет снижаться. Насколько — покажет время

— Но вернемся к вашим главным на сегодняшний день соперникам, перевернувшим представления наших соотечественников о транспортной мобильности. Моторизованных россиян все меньше волнует, как автомобиль едет-управляется, какие у него реакции на руле и какой там крутящий момент. Все с ума сошли от гигантских экранов мультимедийных систем китайских авто и предоставляемых ими развлекательных возможностей. Сможете ли вы перебить неожиданно вспыхнувшую любовь наших соотечественников к новым трендам только лишь своими корейскими корнями?

— Ну это, как я сказал, уже немало. Да, мы будем строить свои рекламные активности на том, что мы — корейцы. На том, что именно поэтому бренд надежен. В этом действительно наша соль. И тут уместно, наверное, будет сказать, что на все машины мы даем гарантию 5 лет или 100 000 км.

А что касается пресловутых «больших экранов», то и их мы клиенту предложим. При этом, замечу, в нашем модельном ряде есть автомобили как с современным интерфейсом, так и с олдскульным, ведь излишняя «тачскриновость», согласитесь, многих откровенно раздражает. А тут можно выбрать.

Кроме того, предусмотрены разные финансовые программы, способные нивелировать последствия воздействия на рынок финансовой политики. Думаю, что сейчас самой актуальной программой станет сниженная ставка по автокредиту. Но пока без подробностей — ближе к старту продаж все будет рассчитываться и просчитываться.

Фото производителя.

— И раз вы упомянули о гарантийных обязательствах, то расскажите, пожалуйста, о ситуации с запчастями. Сегодня это большая проблема даже для «поднебесных транспортных средств. И дело даже не в цене, а в сроках ожидания необходимых деталей.

— Это один из очень важных для нас моментов. Мы понимаем, что поскольку будем играть в более дорогой нише, то нам нужно уделить большое внимание послепродажному обслуживанию. Соответственно, у нас в приоритете, как у компании-дистрибутора, наполнение складов с самого начала проекта, с самого старта продаж.

И сейчас мы активно этим занимаемся, чтобы у клиента было как можно меньше опасений, вопросов и проблем по этому поводу. Без качественного сервиса невозможно выстаивать долгосрочное присутствие бренда на рынке. Поэтому мы нацелены на то, что наше послепродажное обслуживание и наличие запчастей должны быть на хорошем уровне.

— Звучит красиво. Ну, а вот сколько я буду ждать, скажем, новый бампер?

— Мы сейчас пытаемся сделать так, чтобы вы его вообще не ждали: создаем буферные (чуть больше необходимого объема) склады, чтобы таких ситуаций просто не возникало.

— Отсюда логичный вопрос про локализацию. Конечно, говорить об этом на старте продаж пока рано, но тем не менее. Автомобиль SsangYong одно время производили в России по полному циклу — задумываетесь ли вы о том, чтобы наладить сборку KGM?

— Не просто задумываемся, а уже имеем принципиальные договоренности с одной из российских площадок.

— И ей, как в истории с SsangYong, станет «Соллерс»?

Фото производителя.

— А вот об этом вы узнаете чуть позже: еще не время раскрывать все карты. Скажу только, что мы планируем начать собирать в России сразу все наши модели. Сначала это будет крупноузловая сборка (SKD), но затем перейдем и к сварке-окраске кузовов. Тем более, что у бренда есть опыт такой работы. Пока же будем ввозить автомобили: ОТТС на все модели планируем получить в начале будущего года.

— Ну что же, очень хочется пожелать вам удачи, хотя, как мне кажется, ситуация на авторынке вряд ли будет ей способствовать.

— Согласен, нас ждут, так скажем, времена не самые легкие. И если в уходящем году в стране все же найдут своих хозяев около 1,6 млн. новых легковушек, то в наступающем, по моему личному мнению, мы и этой цифры можем не достичь. Мы уже почувствовали охлаждение рынка в октябре-ноябре, ну а дальше — посмотрим, как станут реагировать на ситуацию власти, рынок, потребитель, дилеры. Но не опускать же руки?..