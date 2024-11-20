Доллар США, преодолев отметку в 100 рублей, чуть отыграл назад. Но можно ли рассчитывать, что российская валюта не будет и дальше дешеветь? А если «по 100 и выше» — это наша новая реальность, то как она скажется на нашем авторынке? Сколько в таком случае будут стоить в России новые машины? Портал «АвтоВзгляд» сделал свои выводы.

Итак, наша национальная валюта за несколько предыдущих торговых дней подешевела к доллару до отметки, которую еще не так давно сочли бы важным психологическим рубежом, а именно — 100 рублей за «бакс». Потом курс слегка скорректировался, но сути это не меняет. Чем так опасна ситуация со слабеющим «деревянным» для российского авторынка?

На первый взгляд, ничего особенного: подешевел рублик, потом снова укрепится, и «вечнозеленый» опять пойдет вниз. Не будут же дилеры переписывать цены, реагируя на каждый скачок на валютной бирже. Вроде, логично. Но только на первый взгляд.

Курс американской валюты, на которой мы в современной России привыкли ориентироваться как на некий индикатор платежеспособности рубля на мировом рынке, не очень радует. И судя по тому, как развиваются события, 100 рублей за один «бакинский» и даже выше — это курс, который вполне может стать новой реальностью. Да, спустя 10 лет, когда в декабре 2014-го такие скачки воспринимались как «немыслимые простому россиянину пируэты», провоцировавшие панику, все изменилось.

Рубль с тех пор заметно ослаб, это факт. А ближайшие недели, да и последующие месяцы вполне могут подарить нам доллар и по сто, и по сто два, а кто-то считает, что и по 110 руб. И «новые горизонты» грозят стать новой нормой (есть, правда, и совсем «апокалиптический» прогноз, сулящий при определенном стечении обстоятельств аж 200 руб./бакс, но пока он больше напоминает этакую шутливую страшилку).

Фото globallookpress.com

Вероятно, все эти ожидания уже не так пугают подавляющее большинство россиян, как еще лет пять назад. Экономика страны в 2022-2024 гг. выстояла, и все западные мантры о том, что она будет «разорвана в клочья» заклинаниями титулованных заокеанских «мудрецов», остались пустыми словесными интервенциями русофобствующих проходимцев, отрабатывающих повестку «коллективного Запада».

Тем не менее, для отечественного авторынка текущее ослабление рубля к доллару не сулит ничего хорошего. Дело в том, что китайские авто, которые за последние два года вышли в России на ведущие роли и продолжают укреплять свои позиции, по-прежнему ввозятся в нашу страну по контрактам, цены в которых прописаны в долларах США. Причем эта практика в полной мере отвечает именно интересам компаний из КНР.

«Поднебесные» поставщики ловко манипулируют «валютным фактором», на что, к слову, еще весной прошлого года обращал внимание портал «АвтоВзгляд». Несмотря на огромную прибыль от продаж в России в сравнении со своим рынком, китайцы обычно используют укрепление «бакса» к рублю, чтобы обосновать повышение цен в нашей стране. Проще говоря, пока одни спекулируют валютой, другие торгуют самой темой.

Кстати, аналитики валютных рынков указывают, что нынешнее ослабление рубля отчасти связано с недостаточный юаневой ликвидностью, обусловленной в первую очередь угрозой вторичных западных санкций. То есть складывается интересная ситуация: с одной стороны, доллар сам по себе подорожал после выборов в США. С другой, одновременно подешевел рубль. При этом подешевел, в том числе, из-за нехватки юаневой ликвидности, вызванной, опять же, страхом китайских партнеров перед политическими факторами.

Фото globallookpress.com

Мы все знаем, что сейчас российский авторынок существует в условиях ужесточения политики наших властей в отношении импорта, что выражается, в частности, в резком повышении ставок утильсбора. За индексацией, состоявшейся 1 октября, последует еще одна, 1 января и так вплоть до 2030 года. Могут ли наши хитроумные восточные партнеры в сложившихся условиях повысить цены на свои машины, обосновав это новым ослаблением рубля, покажут события уже ближайших недель. Весьма вероятно, что именно так и произойдет.

При этом все уже убедились, насколько сложно тягаться отечественному автопрому с китайским, представители которого в большинстве случаев предлагают льготные кредитные программы, создавая для себя беспрецедентные конкурентные преимущества. И вряд ли что-то помешает большинству из них в очередной раз воспользоваться ситуацией.

Что это означает для российских покупателей, пожалуй, долго объяснять не нужно. Машины в России становится все дороже из-за заоблачной стоимости кредитов, и для многих россиян, если не для большинства, современные качественные средства передвижения уже превратились в пресловутую роскошь. Иначе не объяснить, почему в стране 70% автовладельцев ездят на машинах возрастом старше 10 лет.

И рассчитывать в этих условиях, что устойчивое долговременное ослабление рубля к доллару не скажется на рынке, учитывая практику китайских поставщиков, было бы очень наивно. Укрепление «бакса» — это дополнительный негативный фактор, который не сулит российскому автомобилисту в обозримой перспективе ничего хорошего.