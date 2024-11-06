Премия «ТОП-5 Авто»: эксперты назвали лучшие автомобили 2024 года в России

В Москве прошла торжественная церемония награждения победителей 12-го сезона национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 Авто». Профессиональное жюри, в которое входит и главный редактор портала «АвтоВзгляд» Александр Ростарчук, выбрало шесть лучших моделей из тех, что сегодня представлены на отечественном рынке официально.

Так, в номинации «Компактный автомобиль/кроссовер» победу одержал Jaecoo J7, который в этом году получил несколько новых версий, а недавно и обновился. Лучшим среднеразмерным SUV эксперты назвали AITO Seres M5. Прежде их завозили в Россию исключительно по «серым» каналам, а в начале 2024-го бренд вышел на наш рынок официально. Что же касается награды в категории «Большой автомобиль/кроссовер», то ее забрал Jetour X90 Plus.

Отметило профессиональное жюри и кроссовер Hongqi E-HS9, который стал лучшим среди электрических машин. А в категории «Коммерческий автомобиль» победил ГАЗ «Соболь NN», и это единственная отечественная модель, получившая награду.

Помимо пяти основных «автомобильных» номинаций, национальная премия экспертов «ТОП-5 Авто» предусматривает и одну особенную, самую главную — «Машина года» или Car of the year. Победителя выбирают из всех моделей, оказавшихся в шорт-листе, и на этот раз им стал кроссовер Geely Monjaro, который, кстати говоря, совсем недавно побывал на тесте портала «АвтоВзгляд».

Напомним, что в 2023-м автомобилями года по версии жюри «ТОП-5 Авто» стали сразу две модели: Tank 300 и Omoda C5.