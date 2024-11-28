На УАЗе рассказали, как изменится «Патриот» после обновления

Ключевым элементом грядущего обновления УАЗ «Патриот» станет появление в моторной гамме дизельного силового агрегата объемом 2,0 л. Он достанется внедорожнику от грузовичков «Соллерса», производство ДВС налажено на бывшем заводе Ford в Алабуге. В пару к дизелю поставят 6-ступенчатую «механику», ее же «поженят» с 150-сильным бензиновым «атмосферником» от ЗМЗ.

Подробности обновления УАЗ «Патриот» сообщил ресурс Quto.ru со ссылкой на генерального директора Ульяновского автозавода Алексея Спирина. По его словам, автоматическая трансмиссия тоже будет, но ее придется подождать до 2026 года. Из-за этого узла нужно переделывать напольные панели. Еще одной «фишкой» посвежевшей модели станет раздаточная коробка с электронным управлением.

Менять внешний вид «Патриота» в Ульяновске не видят смысла. Ну разве что точечно — появится LED-оптика, новый руль. Производитель уверен, что форма крыльев и бамперов для клиентов не важна.

Помимо всего прочего, окраска УАЗов станет качественнее — отвечающий за это комплекс ждет масштабная модернизация. Краску будут наносить электростатическим способом.

Кстати, параллельно с «Патриотами», «Профи» и «Пикапами» на заводскую линию НГР (новый грузовой ряд) поставят пикапы «Соллерса» — ST6, ST8 и ST9.

Напомним, ранее в базе Роспатента появился руль для обновленного УАЗ «Патриот».